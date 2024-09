Saly : Il surprend sa femme avec son amant et le percute mortellement

Depuis lundi dernier, la communauté guinéenne basée sur la Petite-Côte est secouée par un crime passionnel.



Le boutiquier, M. D. Diallo a tué l’amant de son épouse, en le percutant violemment avec son véhicule. Il a également occasionné de graves blessures corporelles à sa femme qui était en compagnie de son amant au moment de l’incident.



Le défunt I. Diallo entretenait une relation amoureuse avec l’épouse du boutiquier. Nuitamment surpris, il a été mortellement percuté par M. D. Diallo au volant de son véhicule. Il se rendait, au moment des faits, chez lui, sur sa moto avec la dame mariée.



Il se rend très vite compte que le «couple» se rend au domicile de I. Diallo. Ne pouvant plus contenir sa colère, le boutiquier appuie sur l’accélérateur et fonce sur la moto de son rival qu’il percute violemment. Les deux passagers de la moto se renversent dans le décor. Loin de lâcher prise, il s’attaque sauvagement à l’amant de sa femme au moment où cette dernière, grièvement blessée, commence à se vider de son sang.



Le boutiquier s’acharne sur son rival, déjà à terre, avec de grosses pierres. Pis, M. D. Diallo vise les parties intimes d’I. Diallo, lui causant de graves blessures. La dame H. Barry et son amant I. Diallo n’ont dû leur salut qu’à l’intervention de passants qui ont séparé les deux hommes et avisé la police de Saly Portudal.





Les deux blessés conduits aux Urgences de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour, l’amant de la dame mariée y décédera le lendemain.

















































































































rewmi