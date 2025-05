Samba Cor Dia Fall, alias « Président Fall » : la chute d’un faux juge au Palais de Justice

Samba Cor Dia Fall, 45 ans, prétendait être à la tête d’un prétendu « bureau en charge des médiations pénales », une structure totalement fictive qu’il utilisait pour extorquer de l’argent à des justiciables. Arrêté dans le bureau n°84 du Palais, l’homme a été déféré hier par la Brigade des affaires générales pour usurpation de fonction, usage de fausse qualité et extorsion de fonds. L’individu, qui se présente comme juriste consultant, se faisait appeler « Président Fall » et n’hésitait pas à convoquer des citoyens à son faux bureau. Une fois sur place, il leur brandissait des documents, allant jusqu’à agiter de faux mandats de dépôt pour les intimider.



L’une des victimes, M. Diop, témoigne : « Dans son prétendu bureau, il m’a montré un document en me disant que je serai placé sous mandat de dépôt le lundi 12 mai ». Pris de panique, plusieurs justiciables ont cédé à ses demandes financières, croyant échapper à une incarcération imminente.



C’est grâce à la vigilance d’une magistrate basée à Kaolack, qui a signalé les agissements suspects de l’individu, que l’escroquerie a été stoppée. Une enquête a rapidement été ouverte, menant à son arrestation sur les lieux mêmes de son imposture. Selon Libération, Samba Cor Dia Fall serait le neveu d’un magistrat en fonction. Un lien familial qu’il aurait utilisé pour renforcer sa crédibilité auprès de ses victimes.



















































Le Soleil