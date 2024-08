Sangomar : Woodside accepte de payer 7 milliards mais……

Sale temps pour Woodside. Selon des informations, Woodside a transigé en acceptant de verser 7,1 milliards de francs CFA pour faire oublier ce «délit douanier prévu et puni par le Règlement 9 de l’UEMOA».



La compagnie pétrolière est déjà sous le coup d’un redressement fiscal. La Direction générale des impôts et domaines (DGID) lui réclame 41,467 milliards de francs CFA.



Woodside conteste ce montant et, pour se faire entendre, a saisi le tribunal de grande instance de Dakar d'une opposition-assignation.

















































































