Sarkozy défend Didier Raoult : "Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de violence à son encontre"

Un soutien de taille pour le Professeur Didier Raoult. Il s'agit de l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy qui trouve que les attaques contre l'infectiologue sont déplacées." Pour moi l’adversaire c’est le Covid, ce n’est pas tel ou tel médecin, je pense au professeur Raoult, je ne comprends pas pourquoi il y a tant de violence à son endroit", a déploré l'ancien locataire de l'Elysée.Le Pr Raoult, ajoute-t-il, "a sûrement fait des erreurs, mais j’observe qu’en période de crise il y a les pseudo-spécialistes qui se précipitent et qui disent du mal de quelqu’un, il faut un coupable et c'est celui-là.Franchement ça m'a paru déplacé, je n’ai aucune compétence pour dire qui a raison, en tout cas ce n'était pas le sujet, chacun a fait ce qu’il a pu et lui le premier", ajoute Sarkozy.