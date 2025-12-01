Scandale de viols sur mineurs: le Parquet requiert… 10 ans de prison- Serigne Assane Mbacké et son réseau fixés aujourd’hui !

Comme lors de l’audience, les places de la salle du parquet de Dakar, qui abrite habituellement les procès de la Chambre Criminelle seront, à n’en point douter, littéralement arrachées dès les premières heures de ce mardi.

Pour rappel, à l’issue des plaidoiries lors du procès, le maitre des poursuites (le procureur ) avait requis 10 ans de réclusion pour Assane et ses potos. Le juge avait calé le délibéré pour ce mardi 2 décembre 2025.

Ainsi, le marabout-prêcheur Assane Mbacké alias "Serigne Assane Mbacké", 41 ans, marabout, domicilié à Ndiarème Limamoulaye, célibataire sans enfant et cie sauront à quoi s’en tenir aujourd’hui. Du moins, sauf revirement.

Pour la gouverne de ceux qui n’ont pas suivi le train de l’actualité, devant le prétoire, le religieux était avec ses amis Khadim Samb alias "Djimbory", 41 ans, chanteur religieux domicilié à Ndiarème Limamoulaye ; Abdourahmane Lo, 43 ans, réceptionniste à l'hôtel Nina, domicilié à Yoff Apecsy 1, marié, père d'un enfant ; Ibrahima Badiane alias "Maitre l'Ouest" alias "IB", 38 ans, vendeur de parfums domicilié à Yoff Apecsy, divorcé, père d'un enfant ; Baidy Hamady Sow, 34 ans, menuisier domicilié à Guédiawaye, célibataire sans enfant.

De l’économie des faits, il ressort qu’ils sont inculpés et placés sous mandat de dépôt le 5 juillet 2022 pour viol, corruption de mineurs, traite de personnes à des fins sexuelles, détournement de mineurs, actes contre nature au préjudice d’O. Diouf et M. Sow. Le procureur de la République a requis 10 ans de réclusion criminelle contre eux tous.

Retour sur l’accusation

Selon l’ordonnance de non-lieu partiel de mise en accusation et de renvoi devant la chambre criminelle rendue par le juge d'instruction du 3e cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, obtenue par notre confrère Doudou Diop de seneweb, le 10 août 2021, Abdoulaye Siga Diouf avait saisi la Division spéciale de cybersécurité d'une plainte contre x pour des faits d'abus et d'exploitation sexuels commis sur son fils mineur O. Diouf, âgé de 16 ans par un réseau d'homosexuels.



Selon Diop, à l'enquête, il a expliqué que depuis quelque temps, son fils O. Diouf, élève en classe de seconde au lycée de Taiba ICS, a été détourné par des individus s'adonnant à l'homosexualité. Il indiquait avoir été informé de cette situation par le proviseur du lycée qui avait fait la découverte, après avoir confisqué le téléphone portable de son fils.



Entendue en présence de son père, la victime a confirmé les propos du proviseur. Il a précisé qu'il s'adonnait à des actes contre nature depuis les vacances scolaires de l'année 2021. Il affirmait avoir été initié par un certain Serigne Assane Mbacké, un voisin de la famille, à Guédiawaye. Il a aussi expliqué que durant ces vacances, il avait été envoyé au domicile du marabout pour lui apporter à manger. Ce dernier l'a d'abord complimenté avant de le présenter à un de ses amis nommé Baidy qui lui avait déclaré sa flamme. Et pour mieux le ferrer, Serigne Assane lui offrait de petites sommes d'argent ainsi qu'un téléphone Samsung J7 que sa mère finira par confisquer.

Poursuivant ses révélations, il a déclaré que quelques jours plus tard, Serigne Assane Mbacké l'a invité dans sa chambre où ce dernier et Baidy l'ont menacé pour le forcer à se déshabiller avant que Baidy le viole, aidé par son ami. La victime s’ajoute que Baidy avait fait usage d'un liquide blanc dénommé « Cyteal » en guise de lubrifiant, précisant avoir saigné et eu des maux de ventre. Et pour qu'il ne les dénonce pas, Serigne Assane l'a menacé de mort et d'atteinte mystique, et de le dénoncer comme homosexuel.

À la suite de cet incident, O. Diouf affirme que le marabout l'a mis en rapport avec plusieurs de ses connaissances, soit directement soit via Facebook, notamment avec les utilisateurs des profils « El rey lo» et « Maitre de l'ouest» dénommés respectivement Abdourahmane Lo et Ibrahima Badiane.

Il révèle s'être ainsi déplacé à l'hôtel Nina où travaille Abdourahmane Lo et au domicile d’Ibrahima à Yoff, où il a eu à entretenir des relations sexuelles non protégées avec eux, le lendemain et le surlendemain de la Korité 2022. Après ces rapports sexuels, il avait reçu chaque fois 20 000 de la part de Lo et 5 000 F de Badiane qu'il remettait chaque fois à Assane Mbacké à sa demande.

Le mineur a aussi révélé qu'en sus d'avoir entretenu des relations sexuelles avec le nommé Djimbory, à deux reprises, et M. Sow, âgé de 17 ans, à la demande d'Assane Mbacké qui organisait ces rencontres dans sa chambre, il a été violé par Djimbory en présence de Serigne Khadim Mbacké qui l'avait maitrisé.

Entendue, Yaye Fatou Diop, mère d'O. Diouf, a soutenu n'avoir jamais soupçonné le marabout Assane Mbacké d'actes pédophiles sur son fils, d'autant plus qu'elle avait grandi avec celui-ci à Guédiawaye et le considérait comme un religieux comptant des disciples au sein de la confrérie mouride.



Ce qui révèle l'exploitation des téléphones



Les investigations techniques effectuées sur le téléphone portable et le profil Facebook « yeung foreshi Diouf» appartenant à O. Diouf ont permis de découvrir de multiples échanges avec les numéros de téléphone enregistrés au nom de « Maitre Louest L'ouest » et « El rey » et les profils Facebook ouverts aux mêmes noms, appartenant respectivement à Ibrahima Badiane et Abdourahmane Lo.

En outre, l'examen médical effectué sur O. Diouf, à la suite d'une réquisition adressée au directeur de l'hôpital Principal de Dakar relevait « des lésions, fissures au niveau de la marge anale ».

Entendu, M. Sow, de son vrai nom T. Khamary, âgé de 17 ans, a déclaré avoir également subi des sévices sexuels de la part de Serigne Assane Mbacké durant la période de la COVID. Ce dernier, après l'avoir violé et menacé de le faire violenter s'il venait à le dénoncer, avait organisé sa relation intime avec le jeune O. Diouf dans sa chambre et l'avait obligé à sodomiser ce dernier sous ses yeux.

T. Khamary a aussi révélé avoir été mis en relation par Serigne Assane avec Djimbory qui l'a aussi violé sous la promesse de lui offrir une nouvelle paire de chaussures.

Suite à ces révélations, les enquêteurs ont arrêté les nommés Ibrahima Badiane alias « Maitre L'Ouest L'ouest » alias « IB », Abdourahmane Lo alias « el rey » et Khadim Samb alias Djimbory.

Interrogés, Ibrahima Badiane et Abdourahmane Lo ont confirmé avoir rencontré O. Diouf sur Facebook. Ibrahima reconnaissait de manière circonstanciée avoir sodomisé O. Diouf dans sa chambre à Yoff. Abdourahmane Lo, quant à lui, soutenait avoir seulement flirté avec le jeune garçon et introduit son doigt dans son anus lors de leur rencontre à l'hôtel Nina. Ils ont ensuite reconnu avoir offert à la victime des cadeaux en nature ainsi que des sommes d'argent à sa demande.

Toutefois, les accusés ont nié connaitre le nommé Assane Mbacké, encore moins avoir été mis en relation avec Diouf par celui-ci. Baidy Hamady Sow a contesté avoir entretenu des actes contre nature avec O. Diouf. Mais confronté aux images trouvées dans son téléphone portable montrant un jeune garçon s'adonnant à une exhibition, il a fini par avouer avoir mis en relation deux jeunes dénommés « bébé Joe » et « Lamzo » avec une prostituée dénommée « Davala » établie à Ngor. Interpellé sur la présence dans la corbeille de son téléphone d'une photo montrant des fesses d'un garçon nu, il a affirmé qu'il s'agissait de ses propres fesses qu'il avait photographiées pour demander des conseils d'un pharmacien afin de soigner des boutons.

Auditionné à son tour, Khadim Samb alias "Djimbory" a avoué avoir bénéficié d'une fellation de la part du jeune O. Diouf ainsi que d'un rapport sexuel, précisant que leur rencontre a été facilitée par Assane Mbacké qui l'avait organisée dans sa chambre et en sa présence. Il a précisé avoir remis, la somme de 6 000 F CFA à O. Diouf.

Il a révélé par ailleurs que Mbacké lui avait dit que le jeune T. Khamary est un homosexuel. Il en a profité pour attirer ce dernier à Pikine pour entretenir des rapports sexuels avec lui.

Khadim Samb a précisé avoir été condamné à cinq ans de prison pour actes contre nature puis à un mois ferme pour tentative de pédophilie.



Pulsions sexuelles envers les jeunes garçons



Interrogé, Assane Mbacké a tenté, dans un premier temps, de nier les faits. Toutefois, confronté aux éléments à charge, il a avoué avoir abusé des jeunes O. Diouf et T. Khamary dans sa chambre. Il a expliqué avoir connu le jeune Diouf par l'entremise de Baidy Hamady Sow. En ce qui concerne T. Khamary, il a souligné qu'ils habitent le même quartier et qu'il le connait depuis sa tendre enfance. Il le chargeait parfois d'effectuer des commissions pour lui.

Poursuivant, il a confessé être en proie à des pulsions sexuelles envers les jeunes garçons qu'il ne parvenait pas à maitriser. Tout en reconnaissant avoir sodomisé les susnommés, il a confirmé avoir organisé dans sa chambre et en sa présence des relations sexuelles entre Khadim Samb alias Djimbory et T. Khamary alias M. Sow.



Interpellé sur l'argent payé par Khadim Samb et la fellation faite sur lui par O. Diouf, il a déclaré ne pas se souvenir de tels actes. Il a par contre nié toute initiative de sa part concernant les pratiques sexuelles survenues entre Baidy et O. Diouf dans sa chambre ou en sa présence.



Et dans une tentative de se disculper, il a laissé entendre que le jeune O. Diouf n'en était pas à ses premières pratiques sexuelles avec des hommes. Celui-ci lui ayant confié qu'il a été abusé depuis son enfance par les nommés Clément Massamba et Jean, tous établis à Mboro, ainsi que par son répétiteur.

L'exploitation du téléphone portable d’Assane Mbacké a permis de découvrir une consommation compulsive de vidéos à caractère homosexuel. Interpellé, il a affirmé qu'il les regardait pour son propre plaisir.

Par ailleurs, pour justifier leurs penchants homosexuels, Assane Mbaké et Khadim Samb ont soutenu avoir subi des abus sexuels durant leur enfance, lors de leur séjour dans les daaras de Khelcom



La victime change de version



Entendu à nouveau, O. Diouf est revenu en partie sur ses premières déclarations; en soutenant notamment avoir connu Ibrahima Badiane et Abdourahmane Lo sans l'aide d'Assane Mbacké. Il a aussi affirmé avoir eu des penchants homosexuels depuis longtemps, mais qu'il a été convaincu de passer à l'acte par le nommé Assane Mbacké qui est même allé jusqu'à lui demander de faire la cour à certaines de ses connaissances, dont Yahya et Fofana.

Il a ajouté avoir déclaré à Abdourahmane Lo qu'il a été violé par son cousin pour le convaincre de passer à l'acte avec lui.



Pour finir, O. Diouf a confirmé avoir entretenu des relations sexuelles avec Baidy Hamady Sow et Assane Mbacké, précisant s'être abstenu dans ses premières déclarations de dénoncer les relations sexuelles entretenues avec ce dernier par peur de représailles.



Inculpés des chefs de viol, corruption de mineurs, traite de personnes à des fins sexuelles, détournement de mineurs et actes contre nature, les nommés Assane Mbacké, Khadim Samb, Abdourahmane Lo, Ibrahima Badiane et Baidy Hamady Sow les ont contestés.

Entendus par le magistrat instructeur, la victime O. Diouf et son père Abdoulaye Siga Diouf ont réitéré, pour l'essentiel, leurs déclarations tenues devant les enquêteurs. Le mineur insistant sur le fait qu'Assane Mbacké exerçait sur lui une pression psychologique telle qu'il exécutait toutes ses instructions. Ce dernier l'obligeait quelquefois à quitter Mboro pour le retrouver à Guédiawaye. Il faisait également part de violences exercées sur lui par le susnommé qui le rudoyait pour le soumettre à l'acte lorsqu'il était réticent.

Le père Diouf et son fils ont souligné aussi qu'Assane Mbacké était l'ami d'Ousmane Diop, oncle de O. Diouf chez qui il vivait.



Auditionnés sur le fond, les inculpés sont revenus sur leurs aveux tenus à l'enquête, en soutenant qu'ils n'ont jamais eu à exercer des abus sexuels sur les victimes. Abdourahmane Lo et Ibrahima Badiane ont dit avoir connu O. Diouf sur Facebook. Le premier de soutenir qu'il n'a jamais cherché à être intime avec lui. Au contraire, O. Diouf lui avait fait des avances auxquelles il n'avait donné aucune suite.

Ibrahima Badiane confirmait également qu'O. Diouf était venu lui rendre visite à son domicile à Yoff pour voir les articles qu'il vendait en ligne. Mais qu'il ne s'était rien passé entre eux. Et qu'il l'appelait souvent pour solliciter une aide financière, en vain. Il a ainsi battu en brèche les accusations, précisant qu'elles ont été faites à la suite de pressions exercées par les enquêteurs.

Baidy Hamady Sow, tout en confirmant Serigne Assane Mbacké et Djibory, conteste avoir été présenté au premier nommé et O. Diouf. Il a affirmé qu'il quitte son domicile à 6 h et ne rentre qu'aux environs de 22 h-23 h. Par conséquent, il n'a jamais pu rencontrer O. Diouf vers 17 h au domicile de Mbacké qu'il a perdu de vue depuis quatre mois.

Khadim Samb a lui aussi nié en bloc les accusations d'O. Diouf, soutenant n'avoir vu ce dernier qu'une seule fois, à la devanture du domicile de Serigne Assane Mbacké.

Serigne Assane Mbacké, également, a adopté la même posture. Il ne connaissait pas les nommés Abdourahmane Lo et Ibrahima Badiane. D'ailleurs, il ne maitrise pas le réseau Facebook. Pour finir, il a mis en avant son statut de chef religieux et sa notoriété, indiquant que cette position lui interdisait de commettre les actes qu'on lui prête.



La victime réclame 50 millions F CFA de dommages et intérêts



À la barre, seneweb renseigne que Serigne Assane Mbacké et Cie ont contesté les faits qui leur sont reprochés. La victime O. Diouf a réclamé la somme de 50 millions F CFA à titre de dommages et intérêts. Quant à T. Khamary, il n’a rien réclamé sur les intérêts civils. Les avocats de la défense ont plaidé l’acquittement au bénéfice du doute.



