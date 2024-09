Sécurisation: La police interpelle 527 individus, de la cocaïne saisie

Pour renforcer la protection des personnes et des biens, la police a déroulé hier nuit une nouvelle vaste opération de sécurisation sur l'étendue du territoire national.



La descente inopinée effectuée dans les zones criminogènes du pays a permis l'interpellation 527 individus dont 102 pour ivresse publique et manifeste, 71 pour nécessités d’enquête, un pour détention de chanvre indien, deux pour détention et trafic de chanvre indien, six pour offre et cession de chanvre indien, un pour offre et cession cocaïne, un pour détention de haschich, deux pour détention et trafic de Kush, un pour vagabondage, 03 pour abus de confiance, deux pour violence à ascendant, un pour trafic de migrant, 07 pour racolage actif sur la voie publique, 02 pour usage produit cellulosique, 04 pour association de malfaiteurs, un pour flagrant délit de vol et 08 pour vol, a appris Seneweb.



La mission policière visant à renforcer le sentiment de sécurité, s'est soldée par la saisie d'un képas , 05 boulettes de cocaïne, 1775g et 568 cornets de chanvre indien.



Pour diverses infractions routières, les policiers ont mis en fourrière 35 véhicules automobiles et immobilisé 43 motos











































































Seneweb