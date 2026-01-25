Sécurité à Touba : Le ministre de l’Intérieur supervise une vaste opération conjointe Police-Gendarmerie

Accompagné d’une forte délégation, Me Mouhamadou Bamba Cissé s’est d’abord rendu à Mbacké, puis à Touba, dans la nuit de samedi à dimanche. Face aux forces de l’ordre, il a salué l’opération conjointe entre la police et la gendarmerie, une stratégie qui, selon lui, a inversé la tendance sécuritaire sur l’ensemble du territoire. Selon lui, même si aucun pays n’est à l’abri de la délinquance, la police et la gendarmerie, avec des moyens modestes, se battent de manière remarquable, ce qui leur a valu de bons résultats en matière de maillage sécuritaire au niveau national.



À cet effet, le ministre de l’Intérieur a félicité ses hommes pour la qualité de leur travail. Toutefois, il a souligné que les techniques de contrôle ont évolué. Selon lui, en période diurne, pour garantir la fluidité de la circulation, les contrôles se limitent aux documents des véhicules. Cependant, la nuit, un contrôle du contenu du véhicule est nécessaire pour faire face aux malfaiteurs qui pourraient dissimuler des armes dans leurs véhicules.



Le commandant de la compagnie de Touba, présent au rond-point Héliport avec ses éléments, a indiqué que le déploiement de la gendarmerie dans la ville sainte visait à quadriller la ville. Ainsi, toutes les brigades de proximité du département, ainsi que la brigade spéciale de Touba et l’Escadron, se sont mobilisés. Selon lui, la gendarmerie a engagé 175 éléments, dont 100 de la compagnie et 75 de l’escadron de surveillance et d’intervention, ainsi que 21 véhicules.



Au poste de contrôle de Khaïra, le commandant du corps urbain de Touba, Babacar Ngom, a précisé que ce site est un point stratégique, car il dessert de nombreuses localités. C’est pourquoi un important dispositif est mis en place quotidiennement.



Après le poste de contrôle de Khaïra, la délégation s’est rendue au rond-point Touba Fall, un point de contrôle quotidien selon le commandant de la compagnie de Touba, en raison de son importance pour la sécurité routière. L’opération s’est déroulée en présence des autorités administratives, du commandant de la gendarmerie territoriale et du directeur de la sécurité publique.





































le Soleil