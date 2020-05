Sédhiou-Tambacounda : Saisie d'une importante quantité de chanvre-indien

La croisade des limiers contre le trafic de drogue se poursuit de plus belle, malgré le contexte de Covid-19.

En effet, dans la période du 09 au 11 mai 2020, les éléments des BRS de Sédhiou et de Tambacounda de la Direction de l’Office Central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (DOCRTIS) ont saisi une importante quantité de chanvre respectivement 81 kg à la frontière sénégalo-gambienne entre Bakel, Malème Niani, Kouthia Gaidy et Koussanar.

Lors de cette opération, le bataillon de reconnaissance et d’appui de l’armée nationale établi à Kandion Mangana en collaboration avec ces deux BRS ont interpellé trois individus et saisis 01 pistolet de fabrication artisanale et immobiliser 03 motocyclettes.

Par ailleurs, les interpellés ont été placés en garde à vue.