Sen'Eau : nébuleuse sur le système de facturation, les révélations de l'audit

Les associations de consommateurs apprécieront. Une mission d'audit a examiné le contrat d'affermage liant l'État du Sénégal à la Sen'Eau. Les experts indépendants se sont ainsi intéressés, "à tous les aspects de ce contrat", notamment la lancinante question liée à "la facturation" du fermier, révèle Libération.



Le document obtenu par le journal fait état "d'une vraie nébuleuse". Et pour cause, souligne le quotidien d'information, "les auditeurs ont fait, à cet effet, plusieurs constats à savoir, le non-respect du nombre de jours de facturation réglementaire qui dépasse les 60 jours pour [56%] des clients privés", confirmant les accusations des associations de consommateurs.



Autres anomalies, note le quotidien d'information : "La compromission des index relevés à partir des smartphones lors du déversement de ces données sur l'application Aar-Sen'Eau." Les auditeurs ont aussi pointé "l'inexistence de contrôles bloquants empêchant plus de deux factures successives par estimation durant l'année pour un même client" ainsi que "des délais de réclamations relativement longs dépassant parfois 3 mois".



La même source signale "des défaillances" sur "des types de compteurs comme Baylan, Zenner et Itron". Plus grave, conclut Libération, le commissaire aux comptes de Sen'Eau a émis des réserves sur la facturation. "En raison des faiblesses relevées sur les contrôles généraux informatiques relatifs au système de gestion de la clientèle et de l'impossibilité d'obtenir des réponses à notre demande de confirmation portant sur les volumes, nous n'avons été en mesure de déterminer si des ajustements du chiffre d'affaires comptabilisé auraient été nécessaires", souligne l'auditeur.

























































seneweb