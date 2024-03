Sénégal - De faux médicaments, des ailerons de requins et du chanvre indien: Ces saisies records opérées par la douane

Pour mieux lutter contre le trafic illicite, la douane sénégalaise a mis en place de nouvelles orientations, des unités de renforcement des stratégies de sécurisation de la chaine logistique internationale. Au courant du mois de mars, plusieurs saisies ont été enregistrées. Comme nous l’apprend ce communiqué de la douane, des ailerons de requin ont été saisis à l’AIBD par les agents de la Brigade spéciale des Douanes de l’AIBD. Il s’agit de 75 sacs d’ailerons de requin pour un poids de 2, 976 tonnes. La marchandise, emballée avec du plastique et placée dans des caisses enveloppées par des sacs en polystyrène banalisés, était destinée à l’exportation. « Sa valeur totale sur le marché intérieur est évaluée à 74 millions de francs CFA » ajoute le communiqué informant que deux individus de nationalité étrangère ont été arrêtés. Aussi, des faux médicaments interceptés à Gossas. Un contrôle ciblé a permis aux agents de la Brigade mobile de réaliser une saisie portant sur 51 cartons de faux médicaments dont des médicaments vétérinaires d’une contrevaleur totale estimée à 148 millions de francs CFA.







Les agents de la Brigade maritime de Rufisque, Subdivision du Littoral Nord, Direction régionale des Unités maritimes (DRUM) ont intercepté deux motos Jakarta transportant du chanvre indien. La drogue, en provenance d’un pays limitrophe, par voie maritime, était fraichement débarquée sur la plage de Yarakh. Le poids total du chanvre indien saisi est de 137 Kg pour une contrevaleur de près de 10 millions de francs CFA. La dernière saisie a eu lieu le 23 mars dernier, à Keur-Ayip, dans le département de Nioro. Suite à l’exploitation judicieuse d’un renseignement, les forces douanières ont découvert 03 paquets de chanvre indien soigneusement cachés dans les pneus de secours d’un bus en provenance du Sud.







Trois individus impliqués dans cette affaire ont été arrêtés et mis à la disposition du Parquet de Kaolack. La veille, ajoute le communiqué de la douane, « la même unité douanière a saisi 07 Kg de chanvre indien conditionnés dans une valise à bord d'un car " Ndiaga NDIAYE" en provenance d’un pays limitrophe et à destination de Dakar ».



































dakaractu