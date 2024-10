Sénégal : Interdiction du port d'armes dans la période allant du 17 octobre au 17 décembre 2024

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique vient de rendre public un arrêté portant interdiction du port d'armes, de munitions et d'explosifs. En son article premier, il est "interdit sur l'ensemble du territoire national, dans la période allant du 17 octobre 2024 au 17 décembre 2024, le port d'armes de toutes catégories et de matières explosives".



D'après ledit document, "durant cette période, aucune arme, quelle que soit sa catégorie ou sa nature, ne pourra être transportée hors des domiciles ou des lieux de travail".



Avant de préciser que cette "interdiction est applicable aux nationaux, ainsi qu'aux étrangers ayant leur résidence habituelle au Sénégal et titulaires du permis de port ou de détention d'armes..."