Sénégal : Les 4 cimenteries revendiquent 600 milliards FCFA d’investissements en 5 ans

Lors d'une conférence de presse ce 12 mars, dédiée à la renégociation des contrats, le premier ministre Ousmane Sonko a fustigé un manque à gagner de plus de 400 milliards FCFA, occasionnée par le non-versement de sommes dues par les quatre cimenteries établies dans le pays. La réaction de ces entités économiques ne s'est pas fait attendre.



Dans un communiqué publié vendredi, SOCOCIM Industries, Les Cimenteries du Sahel, Dangote Cement Sénégal et Ciments de l'Afrique Sénégal estiment qu'ils ont toujours évolué dans un cadre de partenariat avec l'État, à travers des conventions conformes aux orientations nationales visant à encourager les investissements industriels. Ces accords, soulignent les quatre industries, ont permis au Sénégal de disposer de l'un des prix du ciment, les plus bas d'Afrique de l'Ouest.



Au cours des cinq dernières années, les quatre cimenteries estiment que plus de 600 milliards de FCFA ont été investis dans l'industrie cimentière au Sénégal. Des investissements qui, détaille la note, ont permis aux entreprises du secteur, d'inspirer la confiance des investisseurs pour l'économie sénégalaise et dans son potentiel industriel.



" Sur le plan économique, le secteur se présente comme un contributeur important aux finances publiques et un acteur clé de la modernisation du pays. Routes, logements, écoles ou hôpitaux : les cimenteries participent directement à la construction des infrastructures nationales ", explique les cimenteries.



Ces dernières considèrent que le secteur du BTP connaît depuis près de deux ans un ralentissement significatif qui affecte toute la chaîne de valeur de la construction. Cette situation, aux yeux de SOCOCIM Industries, Les Cimenteries du Sahel, Dangote Cement Sénégal et Ciments de l'Afrique Sénégal, pèse directement sur l'activité des cimenteries, pourtant considérées comme un maillon essentiel du développement des infrastructures nationales.



Face à un contexte international marqué par des tensions géopolitiques et une hausse des coûts de l'énergie et du transport, les entreprises du secteur appellent à la préservation d'un environnement stable et favorable à l'investissement. Elles réaffirment leur disponibilité à poursuivre le dialogue avec les autorités sénégalaises, afin de contribuer durablement au développement économique du pays.



















































sikafinance

