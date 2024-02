Sénégal : à combien s'élève la fortune du président Macky Sall ?

Pour la première fois depuis 1963, au Sénégal, l’élection présidentielle, prévue le 25 février prochain, est reportée. Le pays, présenté comme un îlot de stabilité en Afrique de l’Ouest, connaît de fortes tensions. Le parlement a adopté ce projet de loi dans une grande confusion et à la quasi-unanimité le 6 février. Les députés ont aussi approuvé le maintien du président actuel, Macky Sall, à son poste jusqu’à l’élection qui se déroulera finalement le 15 décembre 2024.



Pourtant, le chef de l’Etat au pouvoir depuis 2012, avait annoncé en juillet 2023 qu’il ne se représenterait pas pour un troisième mandat, comme le prévoit la Constitution. L’ingénieur géologue de formation se retrouve accusé de remettre en question des principes qu’il a longtemps défendus. Certains dénoncent «un coup d’Etat constitutionnel» comme l’opposant Khalifa Sall. Et au-delà d'être le président du Sénégal, Macky Sall dispose d’un patrimoine financier.





Un patrimoine estimé à près de 2 millions d’euros

Au Sénégal, depuis 2001, la déclaration de patrimoine est une obligation pour le Président. La mesure est inscrite dans la Constitution sénégalaise. Macky Sall s’y est soumis en 2012 lors de son arrivée au pouvoir. Les derniers chiffres de la fortune du chef d’Etat sénégalais datent d’il y a plus de 10 ans. À cette époque, son patrimoine a été estimé à plus de 1,3 milliard de francs CFA, soit près de 2 millions d’euros, sans compter les 35 véhicules mentionnés par Macky Sall.



Dans cette déclaration, on découvre que le président sénégalais est propriétaire d’une villa de 699 m2, estimée en 2012 à 350 millions de francs CFA (533 000 euros) ainsi que d’un terrain de plus de 2 000 m2 d’une valeur de 200 millions de francs CFA (304 000 euros) dans un quartier chic de Dakar.



En 2012, il était aussi propriétaire d’un appartement de 300 m2 à Houston aux Etats-Unis. Macky Sall détient aussi des parts sociales dans plusieurs entreprises. Sa femme, Marième Faye Sall possède deux villas estimées respectivement à 80 millions et 90 millions de francs CFA (soit plus de 121 000 euros et environ 137 000 euros). En 2019, le patrimoine de Macky Sall était évalué par l’opposition entre 7 et 8 milliards de francs CFA (soit entre 10 et 12 milliards d’euros), selon Senegal7. Malgré nos recherches, nous n’avons pas retrouvé sa déclaration de patrimoine de 2019.

































































Capital