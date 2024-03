Senepeople : démission de la reine des «Confidences »

La journaliste vedette de Senepeople, Coumba Dia a rendu le tablier. Celle qui, à travers son antenne, servait de mur de lamentations des personnes au passé pesant, se lance dans d'autres aventures.







La présentatrice de l’émission à succès «Confidences », a annoncé la nouvelle à sa communauté des réseaux sociaux sans manquer de donner rendez-vous à ses followers.







« Je remercie Senepeople et son directeur pour la confiance et surtout pour la qualité et la richesse de notre collaboration. L'entreprise va continuer de briller, parce que l’expertise et le talent n’ont pas bougé », a-t-elle déclaré.



































































seneweb