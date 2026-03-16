Sergent-chef Nfally SONKO : héros de Djifanga inhumé dimanche dans son village Karongue

C’est dans une atmosphère de profonde émotion et de recueillement que le sergent-chef Nfally SONKO a été inhumé dimanche dans son village natal. Tombé au champ d’honneur lors d’un accrochage à la frontière gambienne, le parachutiste laisse derrière lui le souvenir d’un soldat exemplaire.



Hier, selon Libération, le village de Karongue a vu revenir l’un de ses fils, non pas dans l’éclat de son uniforme de parachutiste, mais dans la sobriété d’un cercueil recouvert du drapeau national.





Tombé pour la patrie



Le sergent-chef Nfally SONKO a perdu la vie le 12 du mois dernier. Engagé dans une opération de sécurisation à Djifanga, près de Kadialok, à la lisière de la frontière avec la Gambie, son unité a été prise dans un violent affrontement avec une bande armée. Au cours de cet échange de tirs nourris, le sous-officier a payé le prix ultime pour la défense de l’intégrité territoriale.



Issu de la 39ème promotion de l’École nationale des sous-officiers d’active (Ensoa), Nfally SONKO était un militaire aguerri. Il servait au sein du prestigieux 1er Bataillon de parachutistes, basé au Camp Lieutenant Amadou Lindor Fall de Thiaroye. Ses frères d’armes décrivent un homme de devoir, courageux et profondément attaché aux valeurs militaires.



Un parcours d’excellence



Avant de rejoindre sa dernière demeure, la dépouille a reçu les honneurs militaires lors de la levée du corps au camp de la zone militaire n°5. En présence des hautes autorités militaires de la région de Ziguinchor, de sa famille éplorée et de ses compagnons d’armes, l’armée a salué la mémoire d’un élément de valeur.



Le cortège funèbre a quitté Ziguinchor aux alentours de 10 heures pour rallier Karongue. À son arrivée, la tristesse se lisait sur tous les visages. Après la prière mortuaire, le sergent-chef a reçu des sépultures dignes de son rang et de son sacrifice.





































Walf