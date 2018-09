Booba raconte son expérience en prison dans les pages du magazine M du Monde.

Suite à une violente bagarre avec Kaaris à Orly, début août, Booba risque aujourd'hui jusqu'à dix ans de prison. Le rappeur de 41 ans a été remis en liberté la semaine dernière après sa détention provisoire à Fleury-Mérogis. À la fin des années 90, il avait déjà passé 18 mois en prison suite à l'agression d'un chauffeur de taxi.



Interrogé par le magazine M au mois de juin, il confiait: "Quand ils verrouillent ta cellule, tu te sens vraiment comme une merde. Ce sentiment d'impuissance, c'est très fort. Tu te rends compte de ce qu'est le pouvoir, que tu es au-dessous, que tu n'es rien. Les mecs sont venus te chercher à 6 heures du mat' et maintenant tu es dans une cage."



"Et puis au bout d'un moment, tu es réglé comme un animal. Tu entends la clef du maton et tu remues la queue comme un petit chien. Tu entends la clef et tu te dis 'y a parloir'. Tu l'entends et tu te dis 'y a promenade'. C'est l'échec, tu comprends? Un jour, j'en parlerai à mes enfants", a poursuivi Élie Yaffa, père de deux enfants. Luna, 4 ans, et Omar, 3 ans, résident à Miami avec leur mère Patricia.



En Floride, Booba a montré aux journalistes sa collection d'armes à feu. "J'en ai quelques-unes, un AR-15, un fusil à pompe, un AK-47, deux Glock... C'est tout, je crois. Ici, si un cambrioleur entre chez moi, j'ai le droit de le tuer, et je trouve ça très bien! Un ouragan qui tourne mal, les pillards qui accourent, tout ça, on sait jamais, hein...", a-t-il déclaré.