Sicap Liberté : Une rue porte le nom de Jean-Paul D’Almeida

Jean-Paul d’Almeida renaît à la Sicap Liberté. Une rue de la Liberté 2 porte désormais le nom de l’acteur sénégalais.



Le week-end dernier, un hommage posthume a été organisé en l’honneur de la mémoire de « l’homme social », Jean-Paul D’Almeida. Une initiative de la mairie fort saluée par la famille et les amis du disparu.



Même si la douleur de la perte est encore vive, cette initiative a réchauffé le cœur de la famille D’Almeida et particulièrement la mère de Maurice qui ne pouvait plus contenir ses larmes.



Riche en émotions, cette cérémonie d’inauguration a compté la présence des notables de la commune et du maire Souleymane Camara qui a réalisé le vœu des camarades et amis d’enfance de JP à qui il vouait un grand respect.