Soirée hot à Ouakam : le procès suspendu sur demande du Procureur, des découvertes "compromettantes" dans les téléphones

Un groupe de jeunes, dont 6 filles et 2 garçons, a comparu hier au tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits d’usage de drogue. Ils ont été arrêtés dans un appartement à Ouakam la semaine dernière. Mais l’affaire a été renvoyée suite à des éléments nouveaux dans le dossier.



Dans cette histoire, le 9 avril 2026, la Brigade de Recherches de Dakar avait reçu une dénonciation anonyme faisant état de la présence de plusieurs femmes et hommes dans un appartement à Ouakam, où ils se livraient à des actes sexuels et à la consommation de drogue.



Les gendarmes ont effectué un transport à l’immeuble « Chez Badji », comme indiqué par la source. C’est au 6e étage qu’ils ont trouvé les jeunes filles F. D. Camara (23 ans, commerçante), N. K. Aidara (18 ans, commerçante), L. A. Boughaleb (21 ans, en formation), E. Koundé (23 ans, restauratrice), M. Fall (22 ans, mannequin) et K. Gaye (22 ans, commerçante), ainsi que les garçons I. Diagne (31 ans, artiste) et M. Ndao (27 ans, ingénieur, PDG d’une entreprise). Certains étaient en état d’ébriété et ils sont originaires de diverses villes du Sénégal.



Une bouteille de gaz hilarant (protoxyde d’azote), des cartouches métalliques, des résidus de haschisch et un appareil de type vibromasseur ont été découverts dans l’appartement.







Arrêtés et conduits à la Brigade, les mis en cause ont tous évoqué une invitation entre amis.





Entendue, N. K. Aidara déclare s’être rendue sur les lieux à l’invitation de F. Camara, venue de Saint-Louis. « Elle devait rentrer, je suis venue la voir », déclare-t-elle, précisant connaître cette dernière depuis seulement deux mois. Même ligne de défense pour M. Fall, mannequin, qui affirme avoir été invitée par son petit ami I. Diagne : « Nous ne nous étions pas vus depuis un moment ». Elle soutient ne pas avoir consommé de drogue, ni même savoir d’où provenaient les ballons.



I. Diagne, de son côté, affirme être venu uniquement pour accompagner sa copine. Il nie toute implication dans l’utilisation du gaz : « J’étais dans une chambre, je ne faisais pas partie de ceux qui utilisaient les ballons ».





















































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