Solidarité Ramadan- Plus de 390 kits alimentaires remis à des familles défavorisées de Dakar

En perpetuant ce geste symbolique qui a consisté à remettre plus de 390 kits alimentaires à des foyers vulnérables de Dakar, le directeur général adjoint de Direct Aid Society, Saïd Obary a expliqué le programme prévu pour ce mois béni "ce sont plus de 390 kits alimentaires que nous avons remis à des populations de Dakar en ce mois béni de Ramadan. Ceci est pour nous une satisfaction immense en tant que musulmans de venir en aide à la population surtout celles qui sont dans des situations de vulnérabilité. Chaque kit contient 25 kilogrammes de riz, 5 litres d’huile végétale, 5 kilogrammes de sucre et 2 kilogrammes de lait en poudre", a-il dit, satisfait du déroulement du programme d'assistance ramadan, précisant que dans ce genre d'activités, ils travaillent en étroite collaboration avec les collectivités locales mais également avec les services techniques et même l'action sociale. Poursuivant, il ajoute que la demande est très forte mais, estime-t-il, "nous donnons selon la disponibilité". Néanmoins, ils font le maximum pour en faire bénéficier le maximum de familles possible: "nous avons 5 centres dans le territoire sénégalais à Diass, Sédhiou, Ziguinchor, Kolda et Kaolack où des distributeurs de kits vont se faire , de même que dans d'autres régions comme Saint Louis, Matam, et Diourbel", a-t-il fait savoir précisant que la valeur des kits distribués à Dakar est estimée à 10 millions de francs CFA.



Le chargé de la communication de la Haute Autorité du Waqf qui a parlé au nom de Racine Ba, Directeur général de cette structure, a exprimé ses vifs remerciements à Direct Aid "pour ce geste renouvelé" avant de préciser qu'il entre dans le cadre d'un partenariat entre les deux entités depuis le démarrage de leurs activités en 2018: "c'est pour qu'elle nous accompagne dans le cadre des actions sociales que nous menons chaque année, surtout durant le mois de ramadan. Nous remercions l'Ong et je dois dire que celà ne se limite pas à cette activité parce que bientôt nous allons développer deux autres piliers tout aussi importants en l'occurrence la formation professionnelle des sortants des daaras et également l'assistance pour ce qui est des personnes vulnérables parce que comme vous le savez l'Ong Direct Aid a beaucoup d'expérience sur ces deux domaines", a fait savoir Mohamed Elimane Lo. Ce dernier n'a pas manqué de revenir sur comment le choix des bénéficiaires a été fait à leur niveau: "du côté de la Haute Autorité du Waqf, nous nous sommes basés sur une base de données qui est disponible chez nous, rassemblée à travers des demandes que nous recevons régulièrement venant de populations vulnérables qui nous expriment leurs besoins surtout durant des périodes de ce moment en l'occurrence le mois de ramadan. Donc la sélection a été faite sur cette base. On a choisi des personnes parmi celles qui ont eu à nous solliciter précédemment", a-t-il expliqué.



Pour sa part, le maire de la commune de Dieupeul/Derclé, Cheikh Guèye, a dit toute sa satisfaction quant à la portée de ce geste non sans rappeller qu'il vient à son heure.



"C'est une tradition dans notre commune de vivre ces moments de solidarité. Il faut le rappeller, chaque année, à l'occasion du mois béni de ramadan ou de la tabaski, Direct Aid vient au secours de la population pour manifester toute sa solidarité et accompagner la population pour une bonne fête et un bon mois de ramadan. C'est l'occasion, au nom de la population, au nom du bureau municipal, au nom des adjointes au maire ici présentes, au nom des délégués de quartiers et de toutes les populations de Dieupeul/Derclé, de dire encore merci à Direct Aid pour tout ce qu'il fait. Celà me touche profondément parce que je sais ce que les populations sont en train de vivre. En tant que exécutif local, combien de fois des sollicitudes viennent vers moi pour me dire "Mr le maire nous attendons votre aide pour passer un mois béni de ramadan et c'est en ce moment précis que Direct Aid se signale, c'est pour dire que c'est un soulagement pour nous et c'est une façon de participer véritablement à apporter le sourire aux populations démunies. La religion nous y invite, elle nous a appris que pendant le mois de ramadan qui donne une date à un musulman qui a jeûné aura sa place au paradis. Que tous les collaborateurs de Direct Aid et toutes les populations, en ce mois béni de ramadan, puissent demain trouver leur place au paradis céleste, que Dieu les bénisse, qu'il agréé leurs prières et leur dévotion. Que Dieu fasse que chaque année, il puisse encore agrandir et améliorer cet acte noble, cet acte de haute portée religieuse mais aussi social, cet acte de solidarité que nous magnifions à chaque fête. Vraiment j'ai le cœur plein de joie et je ne trouve pas les mots pour dire tout ce que j'ai mais quand on dit merci on a tout dit", a-t-il dit.