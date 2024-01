Sommet Italie-Afrique: Le président Macky Sall quitte Dakar ce dimanche à destination de Rome

Le Président Macky Sall quitte Dakar ce dimanche 28 janvier pour prendre part au Sommet Italie-Afrique prévu à Rome le 29 janvier.



Les différentes thématiques de ce sommet sont entre autres: l’énergie, la sécurité alimentaire, l’éducation, la culture, la lutte contre le terrorisme et la migration etc.



Le Président Sall effectuera ensuite une visite officielle à la Barbade les 30, 31 janvier et 1er février, d'après le même communiqué. Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 1er février...



























































































DAKARACTU