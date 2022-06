Sommet de la Cedeao: les décisions contre la Guinée différées.

Le sommet des Chefs d’Etat de la Cedeao s’est achevé ce samedi à Accra sans aucune décision contre la Guinée. Selon nos informations, les chefs d’Etat se sont quittés, en reportant leurs décisions au 3 juillet prochain.



Alors qu’une décision était attendue sur le sort de la transition militaire en cours au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, les plus hauts dirigeants de la Cedeao ont préféré attendre le mois prochain pour se décider. Ils seraient tentés par un assouplissement des sanctions contre le Mali, à cause de ses conséquences désastreuses sur les populations. Mais, au même moment, ils craignent que cela ne soit en contradiction avec les sanctions qu’ils envisagent contre les juntes guinéenne et burkinabé, qui veulent une transition de trois ans.



Faute d’accord, les chefs d’Etat de la sous-région ont préféré reporter leurs décisions pour le mois prochain, nous informe-t-on.