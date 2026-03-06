Sosso Thiam trainée en justice

En attendant d'y revenir avec une ébauche de détails, dakarposte tient de sources judiciaires que la dame, répondant au nom de Sosso Thiam est trainée en justice pour non-respect d'un engagement concernant une voiture noire de type Mercedes .



En somme, face à son refus de payer le reliquat de la bagnole qu'elle conduit d'ailleurs, le sieur A. D. a finalement engagé une procédure de recouvrement judiciaire.



La procédure inclut, nous revient-il, entre autres, une mise en demeure, une injonction de payer, et potentiellement la saisie du véhicule aux fins de forcer le règlement de la somme de 4.000.000 francs CFA.



Ayant effectué un premier versement, elle tarde à payer le reliquat. Elle est donc poursuivie en justice par le peut être poursuivi en justice le créancier.











Ndlr: Nos tentatives de joindre Mme Sosso Thiam, aux fins de recueillir sa version des faits, sont restées sans suite. Elle a juste envoyé un message proférant des menaces. Dont acte !

