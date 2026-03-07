Juan BRANCO attaque Macky SALL suite à sa réception à l’Élysée

Juan BRANCO, un avocat d’origine franco-espagnole, a fortement réprimandé l’ex-président sénégalais Macky SALL suite à sa récente rencontre avec le président français Emmanuel MACRON au Palais de l’Élysée.



Sur sa page Facebook, l’avocat a publié des commentaires particulièrement accusateurs à l’égard de l’ex-président sénégalais.



D’après Juan BRANCO, l’accueil réservé à Macky SALL à l’Élysée est inexplicable. Il déclare qu’« un homme qui a tué soixante de ses concitoyens et a tout fait pour éviter une transition démocratique est aujourd’hui reçu à l’Élysée par Emmanuel MACRON».



L’avocat cite donc les violences politiques qui ont eu lieu au Sénégal récemment, en particulier celles liées aux manifestations qui ont marqué la fin du mandat de Macky SALL. Des allégations que les responsables de cette période ont constamment déniées.



Dans sa déclaration, Juan Branco a également critiqué les prétentions internationales attribuées à l’ex-président sénégalais. Il déclare qu’il aspire et espère être le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.



L’avocat termine sa plaidoirie par un avertissement sévère, affirmant que Macky SALL « finira jugé et condamné », sans pour autant spécifier le contexte judiciaire de ces poursuites potentielles.















































Walf