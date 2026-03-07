Vols au Moyen-Orient : Emirates vise un retour rapide à pleine capacité

Après six jours de perturbations de l’espace aérien liées au conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, Emirates a indiqué s’attendre à retrouver sa pleine capacité de vols dans les prochains jours.



À la suite de la réouverture partielle de l’espace aérien régional, la compagnie basée à Dubaï a fonctionné avec un programme de vols réduit tout en s’efforçant de rétablir l’ensemble de son réseau. Jeudi, elle a transporté environ 30 000 passagers au départ de Dubaï et, d’ici samedi, elle opérera 106 vols quotidiens aller-retour vers 83 destinations, soit près de 60 % de son réseau de lignes.



« La compagnie aérienne prévoit un retour à 100 % de son réseau dans les prochains jours, sous réserve de la disponibilité de l’espace aérien et du respect de l’ensemble des exigences opérationnelles », a indiqué Emirates vendredi dans un communiqué. « La sécurité reste, plus que jamais, primordiale, tout comme notre devoir de diligence envers nos passagers. »



Les passagers disposant de réservations antérieures sont pris en charge en priorité et ne doivent se rendre à l’aéroport que s’ils ont une réservation confirmée.



Dans certains marchés à forte demande, la compagnie indique avoir considérablement accru ses opérations. Rien qu’au Royaume-Uni, Emirates exploitera 11 vols quotidiens au départ de cinq aéroports d’ici samedi.



Emirates a également confirmé qu’une capacité supplémentaire était déployée vers l’Inde, avec 22 vols quotidiens desservant neuf destinations indiennes d’ici samedi. Aux États-Unis, Emirates dessert actuellement sept destinations.



Dubai Airports a indiqué que plus de 1 140 vols avaient été opérés à l’aéroport international de Dubaï et à Dubai World Central - Al Maktoum International au cours des 84 dernières heures. Du 2 au 5 mars, plus de 500 vols ont quitté les deux aéroports de Dubaï, offrant 105 000 sièges au départ vers plus de 80 pays, a précisé l’exploitant aéroportuaire.





À partir de vendredi, Etihad Airways relance un programme de vols limité depuis son hub d’Abou Dhabi. La compagnie a assuré quelques vols ces derniers jours, mais sa dernière annonce laisse entendre qu’elle se dirige vers un retour à des opérations plus régulières.



Etihad a indiqué que les passagers ayant déjà réservé ainsi que les nouveaux clients pourront voyager sur ces vols, pour autant que tous les critères de sécurité soient respectés. Elle a listé plus de 70 destinations qu’elle prévoit de desservir entre le 6 et le 19 mars.



Les vols réguliers de Qatar Airways restent temporairement suspendus en raison de la fermeture de l’espace aérien qatari.



Jeudi, la compagnie a commencé à opérer un nombre limité de vols de secours au départ de Mascate et de Riyad pour aider les passagers bloqués en raison du conflit en cours, et son personnel travaille 24 heures sur 24 pour organiser des vols de secours supplémentaires. La prochaine mise à jour de la compagnie est attendue samedi 7 mars à 9 h, heure locale (7 h CET).





British Airways a programmé des vols supplémentaires au départ de Mascate, la capitale omanaise, à destination de Londres-Heathrow, avec des départs à 2 h 30, heure locale, les 9, 10, 11 et 12 mars. La compagnie précise que ces vols sont réservés aux clients de British Airways se trouvant à Oman ou aux Émirats arabes unis et disposant d’une réservation existante.



Finnair se prépare également à assurer des vols spéciaux entre Mascate et Helsinki afin de rapatrier quelque 1 200 clients actuellement à Dubaï. Le premier vol est prévu pour le mardi 10 mars, d’autres vols étant programmés plus tard dans la semaine.



Virgin Atlantic est devenue la dernière compagnie à reprendre ses opérations au départ des Émirats arabes unis, avec un premier vol vers Londres-Heathrow effectué mercredi depuis l’aéroport international de Dubaï. La compagnie britannique a également repris ses vols au départ de l’aéroport international King Khalid de Riyad.





Air Arabia a commencé à exploiter un nombre limité de vols à destination et en provenance des Émirats arabes unis, sous réserve des autorisations opérationnelles et réglementaires. Les 6 et 7 mars, des vols limités seront opérés vers des destinations telles que l’Autriche, l’Égypte, l’Éthiopie, la Grèce, l’Inde, l’Italie, le Pakistan, l’Arabie saoudite et la Turquie.



En raison de la fermeture persistante de certaines zones de l’espace aérien régional, Oman Air a indiqué que ses vols à destination et en provenance d’Amman, Dubaï, Bahreïn, Doha, Dammam, Koweït, Copenhague, Bagdad et Khasab étaient annulés jusqu’au dimanche 8 mars.



Les opérations de Gulf Air restent temporairement suspendues. La compagnie reprendra ses services lorsque l’Autorité de l’aviation civile de Bahreïn aura confirmé la réouverture en toute sécurité de l’espace aérien concerné.



Saudia a annulé ses vols à destination et en provenance d’Amman, Koweït, Dubaï, Abou Dhabi, Doha, Bahreïn, Moscou et Peshawar jusqu’au 6 mars à 23 h 59, heure locale (21 h 59 CET).



La compagnie low cost Wizz Air a suspendu tous ses vols à destination et en provenance d’Israël, de Dubaï, d’Abou Dhabi, d’Amman et d’Arabie saoudite jusqu’au 7 mars inclus.



Turkish Airlines a annulé ses vols à destination et en provenance de Bahreïn, Dammam et Riyad (Arabie saoudite), de l’Iran, de l’Irak, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, d’Oman, du Qatar, de la Syrie et des Émirats arabes unis.



Air France « suit en temps réel l’évolution de la situation dans la région », mais, en raison de la fermeture de certains espaces aériens, la compagnie a été contrainte de prolonger la suspension de ses vols à destination et en provenance de Dubaï et de Riyad jusqu’au 10 mars inclus, et de ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv et Beyrouth jusqu’au 11 mars.



La compagnie néerlandaise KLM ne survole actuellement plus l’espace aérien de l’Iran, de l’Irak et d’Israël, ni celui de plusieurs pays de la région du Golfe. Les vols à destination, en provenance ou via des villes de la région sont annulés ou ajustés. Les vols KLM vers Tel-Aviv sont suspendus pour le reste de la saison hivernale, tandis que les vols à destination et en provenance de Dubaï, Dammam et Riyad sont suspendus jusqu’au 8 mars.



Les compagnies du groupe Lufthansa, qui regroupe Lufthansa, SWISS International Air Lines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways et Eurowings, ont suspendu leurs vols à destination et en provenance de Dubaï et d’Abou Dhabi jusqu’au 10 mars inclus ; à destination et en provenance de Dammam jusqu’au 10 mars ; vers Amman et Erbil jusqu’au 15 mars ; à destination et en provenance de Tel-Aviv jusqu’au 22 mars ; à destination et en provenance de Beyrouth jusqu’au 28 mars ; et à destination et en provenance de Téhéran jusqu’au 30 avril. Les vols à destination et en provenance de Larnaca, à Chypre, reprendront à partir du 7 mars.





Delta Air Lines a annulé ses vols entre New York et Tel-Aviv jusqu’au 8 mars, tandis que les vols American Airlines entre Doha et Philadelphie sont temporairement suspendus.



Air Canada a indiqué que tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï et de Tel-Aviv sont actuellement suspendus et reprendront le 23 mars.



Garuda Indonesia, la compagnie nationale indonésienne, a temporairement suspendu ses vols à destination et en provenance de Doha « jusqu’à nouvel ordre », a indiqué l’entreprise dans un communiqué.



Air China, China Southern et quelques autres compagnies chinoises reprennent leurs vols directs vers l’Arabie saoudite, Oman et les Émirats arabes unis. Air China a relancé jeudi une liaison entre Pékin et Riyad, ont rapporté les médias d’État. La Chine aide également ses ressortissants à quitter la région, affirmant avoir accueilli mercredi un avion en provenance de Dubaï transportant 300 passagers. « Nous rappelons une nouvelle fois que la situation au Moyen-Orient reste complexe et grave, avec une part importante d’incertitude », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, au sujet des évacuations et des vols.