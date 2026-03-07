AFFAIRE SOFTCARE : LA MISSION D’INFORMATION PARLEMENTAIRE PROLONGÉE JUSQU’AU 5 AVRIL

L’Assemblée nationale poursuit l’examen du dossier relatif à la commercialisation des produits de la marque Softcare au Sénégal. La mission d’information parlementaire chargée d’éclairer cette affaire a vu son mandat prorogé jusqu’au 5 avril 2026 afin de finaliser ses investigations et consolider les éléments du dossier.



Dans un communiqué rendu public vendredi, la présidente de la mission, la députée Khady Sarr, informe que le Bureau de l’Assemblée nationale a décidé d’étendre la durée des travaux afin de permettre aux parlementaires d’achever l’instruction des faits avec toute la rigueur requise.



Selon le document, la mission entend poursuivre les auditions des différentes parties prenantes, l’analyse des documents techniques et administratifs, ainsi que les diligences de vérification nécessaires. L’objectif est de parvenir à une appréciation parlementaire complète et étayée sur la chronologie des faits, la conformité des procédures mobilisées, la traçabilité des constats et les éventuelles responsabilités administratives engagées.



La mission souligne par ailleurs qu’elle conduit ses investigations en toute autonomie, conformément aux prérogatives de contrôle conférées à l’Assemblée nationale par la Constitution et son règlement intérieur. Elle précise notamment que ses travaux se poursuivent indépendamment des conclusions rendues publiques par le comité ad hoc mis en place par l’Exécutif.



Cette précision intervient au lendemain d’une conférence de presse du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, qui a déclaré que les matières premières utilisées dans la fabrication des produits Softcare ne contiennent pas de substances dangereuses pour la santé et qu’aucun risque sanitaire n’a été établi par des arguments tangibles.



Malgré ces conclusions, la mission parlementaire affirme poursuivre ses investigations selon une méthode rigoureuse, contradictoire et pleinement documentée. À l’issue de ses travaux, un rapport sera déposé et soumis à un débat en séance plénière, dans un souci de transparence, de redevabilité publique et d’information loyale des citoyens.



La mission d’information parlementaire réaffirme également son attachement au respect des secrets légalement protégés, des droits des personnes et des exigences de sérénité et d’impartialité inhérentes au contrôle parlementaire. Elle appelle enfin les administrations, organismes, opérateurs et autres parties prenantes concernés à maintenir une coopération pleine et sincère afin de garantir la protection de la santé publique et de préserver la confiance des consommateurs.











































Rts