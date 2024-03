Soutien aux femmes de Ngoudiane : Le maire Mbaye Dione sort les gros moyens et perpétue la tradition

Après les kits alimentaires (riz, huile, pattes, sucre, cafe, dattes) offerts, comme à l'accoutumée, à des Amicales communales des étudiants des communes de la région de Thiès, le maire Mbaye Dione, « Borom Thiès », gâte encore les femmes de la commune de Ngoundiane. Une tradition que l’édile de la commune perpétue chaque année à l’occasion du mois béni de Ramadan.







En effet pour sa première journée de campagne électorale qu'il a démarrée ce samedi 16 mars, le coordonnateur communal de la coalition BBY a encore sorti les gros moyens: 10 moulins à mil, 1000 Chaises en plastique, 1650 assiettes et bols, une subvention supplémentaire de 10 000 000 soit 50 millions au total, 2000 boubous wax.







Très reconnaissantes pour cet énième geste du maire modèle Mbaye Dione, les femmes lui ont renouvellé leur engagement sans équivoque. Dans la salle de la Maison des Jeunes et la Francophonie de Ngoundiane, les 27 présidentes des groupements de femmes ont à l'unanimité remercié vivement le maire à qui elles ont promis un soutien total au candidat de BBY, Amadou Ba à l’élection présidentielle.



En ouvrant sa campagne électorale à Ngoundiane par cette mobilisation et ce soutien aux femmes ce samedi, le maire Mbaye Dione va sillonner à partir de ce dimanche le département de Thiès pour engranger le maximum de voix pour une victoire du candidat Amadou Ba.

































dakaractu