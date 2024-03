Soutien aux forces de l’ordre : Amadou Bâ promet de les équiper davantage, une fois élu…

C’est vers le 12 ème jour de sa campagne présidentielle que le candidat Amadou Ba s’est attaqué au dossier des FDS à qui il a promis des conditions de travail largement améliorées, s’il est élu par les sénégalais dans quelques jours, à l’issue du scrutin prévu le 24 mars …

« Je salue les forces de défense et de sécurité, je sais qu’elles sont nombreuses à Thiès, le Sénégal leur doit beaucoup ! Si on peut tenir ici meeting à la place de France, c’est grâce à elles. Que ce soit l’armée, la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers, les eaux et forêts, les services d’hygiène, la Douane… Ce sont les piliers de l’État. Moi, Amadou Bâ, 5ème président, je m’engage à les renforcer davantage et à travailler étroitement avec eux. Le président Macky Sall a beaucoup fait pour elles, mais qu’elles sachent que cela ne fait que commencer, parce que la sécurité du Sénégal n’a pas de prix… »





























































