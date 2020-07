Spoliation foncière: « Les proches du président font du je-m’en-foutisme », selon Aida Mbodj

La députée et ancienne maire de Bambey, Aïda Mbodj assimile l’implications de plusieurs membres du gouvernement du Sénégal qui a une Boulimie foncière. Elle va plus loin et affirme que les agissements des proches du président de la République dans ce cadre ressemble à du « je-m’en-foutisme »