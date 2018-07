Sponsor officiel du Grand Bal de Pape Diouf, le capitaine d'industries Marcel Diagne casque déjà...100.000.000 cfa

Le chanteur Pape Diouf peut s'estimer heureux d'avoir un ami sûr dénommé Diène Marcel Diagne. En tous les cas, ce dernier, patron de l'entreprise SEMER INVESTISSEMENT, a, pourrait-on dire, fait sienne de l'adage stipulant que: "L'amitié double les joies et réduit de moitié les peines."



En termes clairs, il nous revient que "l'enfant prodige de Djilass" pour paraphraser Pape Diouf a cassé sa tirelire aux fins de contribuer à la réussite du concert en "live" prévu le 13 octobre prochain à Paris-Bercy. Ainsi, Marcel, désigné sponsor leader de la fiesta prévue au pays de Marianne a dégagé, dans un premier temps, la rondelette somme de 100.000.000 cfa. Ce, en attendant les autres charges subsidiaires.

A quelques mois de la prestation tant attendue du leader de la "Génération Consciente", une remise symbolique dudit montant a eu lieu dans le cadre paradisiaque du Radisson Blu à Dakar; en présence des staffs du chanteur et du magnat Diène Marcel Diagne.



Etreint par l'émotion, le chanteur Pape Diouf s'est confondu en remerciements à l'endroit de son ami, capitaine d'industries Diène Marcel Diagne lequel, en dépit de son agenda au pas de charge, lui a accordé du temps, non sans contribuer spontanément aux frais assez onéreux de son évènement culturel.



Opinant du bonnet, le producteur Mactar Diop du label Soubatel adressera également ses vifs remerciements au sponsor officiel. Qui, dira t'il a mis à la disposition de son ami Pape Diouf autant de ressources financières en vue de la réalisation de cet événement et ce, sans contrepartie de bénéfices. "Tout ce qui intéresse Marcel Diagne, c'est le rayonnement du pays. Entrepreneur émérite, il se fait un sang d'encre sur ce que d'aucuns appellent prosaiquement la destination Sénégal. Pourvu, nous a t'il dit, que cet évènement culturel booste la vente de la destination Sénégal. Que notre pays à travers la culture, ferment de la vie soit bien visible, bien placée sur le marché mondial des services"a soutenu Makhou, comme certains surnomment le patron de "Soubatel".

En attendant ce rendez-vous Parisien, il est prévu d'autres évènements, notamment à l'hôtel Radisson un diner de gala avec des invités triés sur le volet. Ce gala est programmé, sauf revirement, le 28 Juillet prochain.



En tous les cas, le grand penseur Epicure avait raison de dire que:"Ce n'est pas tant l'intervention de nos amis qui nous aide, mais le fait de savoir que nous pourrons toujours compter sur eux."