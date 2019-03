Subitement devenu aphone, comment Me Aboulaye Wade meuble ses journées à l'hôtel "TERROU BI"

On comprend maintenant le secret de l'ancien Président de la République. En effet, de nos sources au fait des activités de Me Abdoulaye Wade, nous avons appris que ce dernier, dans un souci permanent de régénérer ses cellules, passe le plus clair de son temps dans la salle gymnastique de l'hôtel Terrou Bi où il vit reclus depuis son retour au bercail.



"Pa Bi" s'est attaché les services d'un coach car, pour ceux qui l'ignorent en salle, des mouvements adaptés sont prévus pour les personnes âgées de sa trempe.

Bref, Wade fortifie et tonifie au jour le jour son corps avec le sport .



"Pa Bi" est en salle au moins 40 mn avant de regagner sa suite où il passe le plus clair de son temps à recevoir des militants, parents, et sympathisants. Et, selon nos informateurs, c'est le nommé Alioune Diop qui gère souvent sa fiche d'audiences aidé en cela par un certain Ndoye, Mamadou Ndiaye et l'infatigable Baye Moussé Bâ dit Bro