Succession de Khalifa Sall : La guerre des conseillers

La bataille pour le contrôle de la ville de Dakar fait rage. En sourdine, la coalition au pouvoir et celle qui a porté Khalifa Sall à la ville de Dakar, en 2014, fourbissent leurs armes. Si au sien de la coalition Bénno Bokk Yakaar des tractations sont en cours pour décliner une stratégie concertée et consensuelle, en face, les pro-Khalifa Sall déploient toute une armada pour lancer la contre-offensive en jouant sur leur majorité.



Même si, entre 2014 et 2018, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, Taxawu Dakar reste débout Mais que reste-t-il, aujourd'hui de la coalition de Khalifa Sall ? Malgré les quelques défections notées entre-temps, les partisans de l'édile socialiste pensent toujours détenir la majorité au sein du conseil municipal, rapporte l'enquête