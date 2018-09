Suicide à plan Jaxaay: Atteint du cancer, un homme se donne la mort avec un couteau

A plan Jaxaay,sis à keur massar, les riverains ne reviennent toujours pas, après le suicide du sieur A. Sow.Le père de famille, qui était atteint du cancer, s’est en effet donné la mort en s’éventrant avec un couteau. Veuf, il a laissé deux enfants.Effroyable, ce qui est arrivé mardi dernier à l’unité 17 des Parcelles Assainies de Plan Jaxaay! Il s’agit d’un père de famille qui s’est suicidé en s’éventrant avec un couteau. Une forme de suicide assez rare, puisque la plupart du temps, ceux qui veulent mettre fin à leur vie, choisissent la pendaison à moins de se jeter dans un puits ou de boire des produits toxiques.Mais le sieur Sow,lui, a choisi de se vider de ses entrailles en ouvrant son ventre avec un couteau.Une mort atroce qui a laissé plus d’un sans voix, à Jaxaay. Selon un proche de la famille, il a perdu sa femme il y’a de cela quelques années, ne s’est toujours pas remis.A cela est venu s’ajouter une maladie incurable qui l’a anéanti,renseigne Vox populi. Il a, en effet décidé d’abréger sa souffrance, laissant ainsi ses enfants orphelins.En effet se sont les cris qui ont alertés le voisinage. Et tout de suite après, les sapeurs-pompiers et les limiers de Jaxaay, ont été informés, avant l’évacuation du corps. Une enquête est ouverte.