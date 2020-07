Suite aux accusations de Aby Ndour : Atépa demande à son avocat de porter plainte et promet d'offrir 4 miroirs à la chanteuse.

C'est dans une vidéo postée sur sa page Facebook que la célébre chanteuse sénégalaise a avancé des propos accusant l'architecte Pierre Goudiaby Atépa qui lui aurait fait des avances suite à cette affaire relative à l'implantation d'une buvette sur la corniche par Aby Ndour.



En effet, à travers cette vidéo, la chanteuse affirme avoir reçu des propositions indécentes de la part du président du Goupe Atépa et ce dernier lui aurait même suggéré de lui offrir un appartement et le restaurant en dessous de la porte du millénaire. D’ailleurs, selon elle toujours, elle a reçu plusieurs appels confirmant ses propos.

Des propos qui seront démentis par l'architecte qui pense "qu'elle n'est point intelligente du tout car, elle doit savoir que tous les appels seront retracés."



Pierre Goudiaby Atépa estime, en toute responsabilité, qu'il ne prendrait pas "plaisir à répondre à toutes les accusations non-fondées de la chanteuse". Par contre, il va "lui offrir 4 miroirs" et n'oubliera pas de nous confier qu'il va porter plainte contre elle, via son avocat pour qu'elle aille répondre de ses diverses accusations...