Suite et pas fin "Cas ONAS"- Omar Faye dévoile le fonds Bill Gates à coups de milliards et... (VIDÉO)

Ce qu'il est convenu d'appeler le cas de l' OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT DU SENEGAL (ONAS) est loin de connaitre son épilogue.



Dans cet extrait, Omar Faye de leral askanwi vend la mèche. Il révèle qu'il y existe un fonds surnommé Bill Gates alimenté à coups de milliards. Il promet d'y revenir avec une ébauche de détails, non sans annoncer d'autres révélations et non des moindres concernant les entreprises DELTA ET VICAS...





Pour rappel, l'ex-DG de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a tenu ce vendredi un point de presse pour livrer sa part de vérité suite à son limogeage. Pour avoir le contrôle sur un secteur, il y aurait, selon Cheikh Dieng, une mafia constituée d’un lobby avec une méthode infaillible pour accaparer tous les marchés : Faire un dumping sur les offres pour éliminer toutes les entreprises concurrentes afin d'avoir un contrôle absolu. Les prix proposés ne permettant pas de faire le travail, la corruption massive est utilisée pour faire marcher l'ensemble de la chaine de commandement. « J'ai pris l'option de refuser d'entrer dans ce jeu ! C'est ici l'occasion de demander solennellement au Premier ministre de faire un audit technique et financier de l'ensemble des marchés du lobby de l'assainissement et d'ouvrir une enquête sur le capital de ces entreprises », a proposé Cheikh Dieng qui tenait son point de presse dans la banlieue.



L’ex directeur général précise que l'assainissement de l’économie passera nécessairement par une lutte courageuse et implacable contre ces lobbies qui gangrènent le tissu économique à travers des pratiques de corruption dommageables. En particulier dans le

domaine de l'assainissement, ces pratiques sont la cause des inondations récurrentes alors que des centaines de milliards sont injectés chaque année pour faire face au phénomène. Là réside la réponse à l'interrogation de l’ancien Président Macky Sall qui s'étonnait de la persistance des inondations urbaines malgré les centaines de milliards investis chaque année, rappelle l’ex DG de l’Onas. Mais également tout le mérite pour les dirigeants qui optent pour la rigueur professionnelle en lieu et place d'une accointance avec les lobby. Aussi, souligne Cheikh Dieng, faudrait-il s’interroger sur le danger et la suspicion légitime pour le marché par entente directe du ministre Cheikh Tidiane Dièye et qui est réellement le nœud du problème.



Pourquoi le ministre Cheikh Tidiane Dièye a-t-il arrêté un marché en procédure d'urgence en cours depuis un mois, sachant que cette décision impacterait négativement sur l'efficacité des travaux de curage indispensable pour la sécurité des populations ? Pourquoi le ministre Cheikh Tidiane Dièye a-t-il choisi justement les 2 entreprises DELTA et VICAS qui bénéficient de la presque totalité des marchés de l'Onas pour une procédure d'entente directe ? S’interroge l’ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao...





























avec dakaractu