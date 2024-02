Suite et pas fin...Révélations sur la poursuite d'élargissement de prisonniers

Selon des informations fiables en possession de dakarposte, à compter de ce lundi, l'élargissement de détenus entamé depuis quelques jours, va se poursuivre.



En effet, il nous revient de bonnes sources qu'en guise d'apaisement de la crise politique au Sénégal, plus de 1500 personnes ,détenus entre Dakar et le reste du pays, depuis les troubles de 2021 et 2023 pour avoir contesté le pouvoir au Sénégal, seront libres comme le vent.



Dans la foulée, nos sources s'accordent à dire que d'autres gestes d’apaisement à l'actif du président Macky Sall sont attendus pour sortir de cette perturbation liée au report de l’élection présidentielle.



Normal, serait-on tenté de dire car celui qui tient les manettes du pays, comme disait l'autre, fait face aux exhortations d’importants partenaires internationaux, de l’opposition et de la société civile à renoncer au report au 15 décembre de l’élection, initialement prévue le 25 février.