Suite et pas fin "Scandale de chèques du Trésor falsifiés et des importations sans déclaration"- Mallé, Mansour et Rama finalement déférés au Pool Judiciaire Financier

Comme annoncé ce matin par dakarposte, le trio, mis aux arrêts par les perspicaces limiers de la Division des Investigations Criminelles (DIC), dans ce qu'il est convenu d'appeler le scandale de chèques du Trésor falsifiés et des importations sans déclaration, a été acheminé, sous bonne escorte de policiers, au siège du Pool Judiciaire Financier.



En termes clairs, le transitaire, gérant de Touba Transit (Mallé Seck), le fonctionnaire du Trésor Public (Mansour Kane) et la dame qui s'est présentée comme une cheffe d'entreprise répondant au nom de Ramatoulaye Fall dite Rama, sont finalement déférés.



Pour rappel, le trio est poursuivi pour détournement de deniers publics, blanchiments de capitaux, escroquerie, recel, vol de chèques de banque falsifiés...





Notre confrère Libération nous apprend que les mis en cause sont tombés suite à une plainte du payeur général, Mame Diama Diouf. Ils ont été appréhendés par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC).



Parallèlement à la DIC, la Douane a aussi ouvert une enquête. Les soldats de l’économie chiffrent le carnage à 8 milliards de francs CFA.







Affaire à suivre...