Suite et pas fin affaire Moustapha Niass vs Baba Diao et Me Nafissatou Diop- En charge du dossier, le juge du 2ème cabinet va entamer les auditions

L’intrigue de ce feuilleton judiciaire, dont les acteurs tournent autour de célébrités de la place, va-t-elle enfin prendre fin ? Il y’a de quoi se poser la question. Mais, tout porte à croire que l’on s’achemine vers le clap de fin de cette rocambolesque affaire qui n’a que trop duré.



Aux dernières nouvelles, le dossier, confié au juge du 2ème cabinet et qui végétait, a été finalement dépoussiéré.

En effet, il nous revient de sources judiciaires que le magistrat instructeur, Maha Barry, en charge de l’affaire, actuellement en congés et hors du pays, va entamer, dès son retour au bercail, les auditons des différentes parties, notamment la partie civile (l’ancien président de l’assemblée nationale Moustapha Niass) -qui a este en justice pour faux et usage de faux et escroquerie-, Me Nafissatou Diop et le pool de conseils juridiques de feu Baba Diao.



Pour la gouverne de ceux qui l’ignorent encore, lorsqu’une infraction est complexe et qu’elle nécessite une enquête approfondie ou dans les procédures criminelles, le Procureur de la République confie le dossier à un juge d’instruction. Ce dernier est un juge enquêteur qui va procéder en toute impartialité à la manifestation de la vérité. S’il existe des indices graves et concordants attestant que la personne a pu participer à l’infraction, le juge d’instruction peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou demander au juge de la liberté et de la détention de la placer en détention provisoire.





Le juge d’instruction est doté de larges pouvoirs lui permettant d’œuvrer efficacement à la manifestation de la vérité : il peut se déplacer sur les lieux, procéder à des perquisitions et saisies, ordonner des expertises, entendre les victimes et témoins, … Dans la pratique, cependant, il les délègue à la police judiciaire dans le cadre de commissions rogatoires.



A la fin de l’enquête, le juge d’instruction va déterminer s’il existe des charges suffisantes pour envoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises. S’il n’a pas suffisamment de preuves, il rend une ordonnance de non-lieu et il n’y aura pas de procès.