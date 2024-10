Suite et pas fin de cette prise de bec entre Macky, sa dame et une militante de Pastef- Pourquoi Aïcha Camara garde une dent contre l'ex président de la République

Que s'est-il réellement passé ? Il nous revient "qu'il s'agit d'une dame, patriote, qui aime ardemment sa patrie et la prouve par ses actes, du nom de Aicha Camara, Rufisquoise, vivant en France, grande soeur de Abdoulaye Kamara candidat à la candidature aux élections législatives pour le compte de Pastef Rufisque Ouest. La dame a interpellé Macky Sall dans un vol au Maroc en partance pour la France, sur sa gestion catastrophique, sur le nombre de morts, le nombre d’exilés dont son frère et sur le cas des milliers de détenus politiques. Je reprends ses propos " Coono bi nga ñu tek yal nañu yalla até ak yaw(…) "

Marième Faye Sall qui était présente au moment des faits, s’est attaquée verbalement à Aïcha Camara sœur, il s’ensuivit des échanges de propos acerbes. La dame lui a rappelé que le karma existe que son régime a usé d’une violence inouïe contre des manifestants, notamment de PASTEF qui ne voulaient plus de lui"



La dame, dont la famille est au nombre des victimes du régime précédent (voir le document entre autres images publiés ), ne décolère pas. Son frère a été victime de sévices corporels (nldr: par décence, nous ne pouvons pas publier les images on ne peut plus sensibles en notre possession de son frangin ).

Bref, elle en veut à mort à Macky Sall à l'image des fameux 300 détenus, inconditionnels d'Ousmane Sonko, arrêtés lors des manifestations de contestation au pouvoir datant de mars 2021 jusqu'à celles de début février 2023, finalement libérés, principalement à Dakar.





Aux dernières nouvelles, Aïcha Camara, entre les mains de la police Marocaine depuis 48h, suite à une plainte de Macky Sall, est entendue ce lundi par le parquet de première instance de Casablanca.





Dakarposte, qui suit l'évolution de cette affaire comme de l'huile sur le feu, vous promet d'y revenir !







