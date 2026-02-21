Suite et pas fin de la traque des homos- Plan à trois, messages salaces, …Comment la BR de Keur Massar, celle de Thiès et la Sr de Saint-Louis ont réussi à cravater Bamba Guèye, Fallou Diop, Elhaj Dioum, Abdourahmane Sarr entre Thiès et Saint-Loui

L’enquête sur un vaste réseau d’homophilie et de transmission volontaire de maladies se poursuit activement. Des informations en notre possession, il s’avère que les perspicaces pandores de la Brigade de Recherches, qui ont réussi à cerner la bande à Pape Cheikh Diallo et Cie, poursuivent, sans tambour ni trompette, leurs investigations.



C’est révéler un secret de polichinelle de dire qu’ en dépit des aveux circonstanciés, les perspicaces enquêteurs de la BR de Keur Massar, s’appesantissent surtout sur la traque par l’exploitation de téléphones mobiles qui est une méthode d’investigation numérique cruciale pour les forces de l’ordre. Lesquels analysent les données (géolocalisation, messages, fichiers) aux fins de confondre ce groupe de gays dirons plutôt de criminels d’autant qu’ils inoculent volontairement le VIH à d’autres individus tous sexes confondus.



En somme, depuis l’arrestation inédit de Pape Cheikh Diallo et Cie, les enquêteurs, qui ne dorment plus du sommeil du juste, ciblent la géolocalisation en temps réel, les messageries chiffrées (Watsap, Telegram, etc.), et les fichiers présents sur leurs téléphones pour suivre et mettre hors d’état de nuire d’éventuels suspects.



De ce groupe adepte de Bugchasing , c’est-à-dire cette gerbante pratique consistant à rechercher volontairement la contamination par le VIH (le “bug”) lors de rapports sexuels, il nous revient qu’en sus de Zale Mbaye et Cie, une autre vague a été interpellé entre Thiès et Saint-Louis du Sénégal.



Ils sont d’ailleurs en garde à vue pour associations de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH, acte contre nature, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et offre ou cession de drogue.



Figurez-vous que ce vendredi , en exécution de délégation judiciaire qui porte l’estampille du magistrat instructeur, précisément le juge du premier cabinet du parquet de Pikine-Guédiawaye, les enquêteurs de la Br de Keur Massar ont interpellé le sieur Elhaj Dioum, marié, forgeron de son état, habitant dans la « ville aux deux gares » (Thiès) et un certain Fallou Diop, se présentant comme un coach sportif, nichant Yeumbeul.



Tout est parti de l’arrestation du sieur Cheikh Ahmadou Bamba Guèye pour les faits délictuels qui ont valu l’interpellation de Pape Cheikh Diallo et Cie.



Sans tarder, les gendarmes exploitent son téléphone. Ils ont failli tomber des nues en découvrant des messages salaces qui datent de Mars 2024.



Usant de nom de plume, pour paraphraser les écrivains, c’est-à-dire qu’il se fait surnommer « Assor », il se chattait avec le sieur El Dioum, autrement dit le couple s’envoyait des messages, les uns plus salaces que les autres.



Leurs échanges s’articulaient sur l’organisation d’un plan à trois entre « Yoss » et « Oubis » (actifs et passifs). C’est ainsi que Dioum lui a proposé d’autres férus du même penchant. Un professeur et un mannequin sont proposés par Dioum.



Sans sourciller, et eu égard au faisceau d’indices, c’est-à-dire aux éléments de preuve sérieux et cohérents, rendant vraisemblable la participation d’El Dioum à de graves infractions, des éléments de la BR de Keur Massar se sont rendus à Thiès aux fins de le cravater. Aidés en cela par leurs collègues Thiessois, ils alpaguent Dioum au marché Moussaneté de Thiès où il est établi comme forgeron.



Auditionné, il reconnait les faits , non sans avouer qu’il est porteur du VIH. Plus grave, il fait savoir aux enquêteurs qu’il a commis N fois ce qu’ils ou elles appellent « Giftgiving », c’est-à-dire l’ acte d’une personne séropositive qui transmet sciemment le virus à un partenaire consentant ou non.



Dioum avoue avoir eu des rapports sans préservatif avec plusieurs personnes dont certains rencontrés inopinément.



Soumis au feu roulant de questions-réponses, il apprend aux gendarmes qu’il est repris de justice et que c’est en prison qu’il a entamé des ébats avec des hommes.



Aux dernières nouvelles, il sera astreint à un dépistage du Vih.



Il précise avoir commencé ces pratiques en milieu carcéral. Aussi, a t-il déclaré qu’il consent se soumettre aux tests de dépistage du VIH-Sida.



Dans la foulée, les perspicaces pandores de la BR de Saint Louis, suivant les mêmes instructions, ont mis hors d’état de nuire un autre gay répondant au nom d’Abdourahmane Cissé. Ce dernier, « cuisiné » (auditionné) a , également, avoué son penchant « oubi » ou « yoss ».



Il sera acheminé sous bonne escorte à Dakar, précisément la Br de Keur Massar aux fins d’être gardé à vue dans le cadre de la même procédure.



Affaire à suivre…



Mamadou Ndiaye