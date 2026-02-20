Scandale Pape Cheikh Diallo et CIE- Le célèbre Zale Mbaye tombe ! (EXCLUSIVITÉ SOLO MÉDIAS GROUPE)

SOLO MÉDIAS GROUPE, qui a activé ses réseaux de renseignements un peu partout aux fins d’informer juste et vrai, est en mesure de révéler que le sieur Saliou Mbaye dit Zale, qui n’est plus à présenter, est tombé dans la nasse des redoutés mais redoutables pandores de la Brigade de Recherches de Keur Massar.



En attendant d’y revenir amplement, cet individu , devenu célèbre grâce à ses sorties sur Tik Tok, a été alpagué dans le cadre de l’enquête enclenchée concernant la bande à Pape Cheikh Diallo et Cie.



Au moment où ces lignes sont écrites, Zale Mbaye, proche d’une célèbre dame, vendeuse de produits éclaircissants , se trouve dans les violons de la BR de Keur Massar.



Il sera “cuisiné” (entendu ) sur procès verbaux par les enquêteurs sur ses accointances présumées avec le groupe de gays tombé dans la souricière de la maréchaussée.