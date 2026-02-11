Suite et pas fin du scandale d’ actes contre nature , association de malfaiteurs , « transmission volontaire du VIH… - Les domiciles de Pape Cheikh, Dieng et Djiby Dramé fouillés…La note corsée…

Selon des informations fiables en notre possession, il s’avère que l’animateur Pape Cheikh Diallo et ses co-accusés, précisément le chanteur Djiby Dramé et le banquier Doudou Lamine Dieng, ont été extraits avant-hier de prison aux fins d’auditions et de perquisitions.

« Cuisinés » durant de longues heures, suite à la confirmation des gravissimes faits par les réquisitions téléphoniques à l’actif des enquêteurs de la brigade de Keur Massar, le trio a été séparément conduit hier, sous bonne escorte des pandores, pour des perquisitions dans leurs logements respectifs.



En effet, les perspicaces enquêteurs ont investi les logements de Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et celui de leur « amant » -pour les reprendre- en l’occurrence Doudou Lamine Dieng. D’ailleurs, c’est dans la maison de ce dernier, sise à Nord Foire, que les pandores ont trouvé des préservatifs, lubrifiants, sex-toy, entre autres stimulants médicamenteux, bref tout un arsenal utilisé pour des ébats entre gays.

Rien de compromettant n’a été découvert chez Djiby Dramé au même titre que dans la niche du désormais ex présentateur de « Quartier Général » (Pape Cheikh Diallo) située à la cité Cheikh Amar.

C’est par la suite qu’ils ont regagnés la citadelle de Rebeuss où ils purgent leur détention préventive.

Pour rappel, douze personnes, dont le trio fouillé hier, ont été arrêtées entre le 4 et le 6 février 2026 par la Brigade de Recherches de Keur Massar.

Ils ont été placés sous mandat de dépôt le 9 février pour des motifs graves : association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et transmission volontaire du VIH. L'enquête évoque également des actes liés à l'homosexualité présumée et complicité d’offre ou de cession de drogue.

Affaire à suivre…



Mamadou Ndiaye