Suite et pas fin sur le double meurtre de Pikine- Mamadou Lamine Diao alias Modou Lo passe finalement aux aveux...

Les résultats de l’autopsie laissent peu de place au doute quant à la volonté de tuer. Des coups de couteau ont été portés sur Abdou Aziz Ba et Gano.

Les résultats de la dissection d'Aziz Dabala, tué chez lui à Pikine Technopole, ont été donnés à sa famille. Selon la RFM, l'analyse médicale révèle " qu'il a été poignardé à plusieurs reprises avec une arme blanche tranchante et pointue, et qu'il a également subi une éventration".



Dakarposte a appris de bonnes sources que Mamadou Lamine Diao surnommé Modou Lo, mis aux arrêts à Touba, a fini par cracher le morceau lors de son audition.



Il a avoué la sale besogne du double meurtre connu de tous, non sans révéler avoir bénéficié de la complicité de membres du gang tombé dans la nasse des limiers.



En somme, le double meurtre commence à s'éclaircir grâce à la perspicacité des enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Qui ont su remonter aussi vite jusqu’aux suspects.



Aussi, avons-nous appris que plusieurs pistes avaient été explorées au cours de l'enquête, mais les éléments de la DIC ont réussi de fil en aiguille à disposer d’assez d’éléments pour prouver que le double meurtre a été provoqué volontairement.



Nous écrivions que dans le cadre de l'enquête, cinq personnes sont, pour l'instant, interpellés. Parmi eux : Serigne Sarr, Oumar Guèye, Assane Diaw, Modou Lo et Nabou Lèye.



Le mobile du double meurtre demeure inconnu à cette heure. Mais, le bruit court qu'il s'agirait d'une affaire de fric.



La procédure est toutefois loin d’être terminée car il reste de nombreuses zones d’ombre à éclaircir. On est parti pour des jours d’enquête. Il y aura une reconstitution pour voir si les déclarations des différents suspects correspondent aux éléments récoltés par la police entre autre,s confrontations mais également une reconstitution des faits.













njaydakarposte@gmail.com