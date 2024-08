Supposée "corruption" sur le TSC : la Direction générale des Douanes met fin à la polémique

La Direction générale des Douanes met fin à la polémique concernant le paiement du Travail supplémentaire commercial ( Tsc). Dans une note de service en date du 13 août 2024, elle informe à ses agents qu’ils « doivent s’abstenir de percevoir des frais qui ne sont pas normalement dus ». Mbaye Ndiaye, directeur générale de la boîte, va plus loin en annonçant « des sanctions » contre ceux qui ne respecteront pas les dispositions de la présente note.



« Il me revient des informations faisant état de perception, par des agents du service, de montants indus, au titre du Tsc.

Afin d’éviter toute divergence d’interprétations, je rappelle que les opérations de visite des marchands, à quai ou à domicile, ne sont pas recherchés en paiement de Tsc. Toutefois, les frais liés aux opérations d’escorte des marchandises demeurent soumis aux dispositions de l’arrêté visé en référence », déclare Mbaye Ndiaye.



Le Dg de des Douanes de poursuivre, « S’agissant des opérations d’escorte, il convient de retenir que toute somme encaissée au titre du Tsc doit donner lieu à la délivrance d’une quittance tirée d’un carnet à souches ».



En tout état de cause, souligne M. Ndiaye, « les agents des Douanes doivent s'abstenir de percevoir des frais qui ne sont pas normalement dus, sous peine de sanctions (…)



























































































