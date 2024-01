Supposée mort d’un ressortissant ivoirien à Dakar: Le démenti catégorique du Préfet Blondin Ndiaye

« A la suite du match de football entre les équipes sénégalaise et ivoirienne, joué ce lundi 29 janvier 2024, une rumeur faisant état du décès d’un ressortissant ivoirien circule sur internet. L’autorité chargée de veiller à la sécurité publique informe qu’aucun cas de décès en lien avec cet événement sportif ou de violence visant la communauté ivoirienne n’a été constaté dans le Département de Dakar », a tenu à préciser le préfet de Dakar Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye, à travers un communiqué parvenu à lesoleil.sn.



Selon lui, « aucun individu victime de violences n’a été reçu dans les services hospitaliers après le match » et « aucune déclaration de violence sur des étrangers n’a été enregistrée par les services de police ».



M. Ndiaye a, par ailleurs, rappelé que le premier Secrétaire de l’Ambassade de la République de Côte d’Ivoire à Dakar a confirmé, à la télévision ivoirienne, qu’après vérification, cette rumeur s’est révélée totalement fausse.



L’autorité préfectorale rassure, tout de même, que « les services compétents restent engagés dans leur mission consistant à assurer la sécurité des citoyens sénégalais et des ressortissants étrangers établis au Sénégal ».