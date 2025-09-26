Suppression des heures supplémentaires- Grogne dans les rangs des matons

La suppression des heures supplémentaires nosuscite l’ire des surveillants de prisons.

En effet, Solo Quotidien, qui a ses radars sur les miradors des 37 citadelles du Sénégal apprend que les matons sont très remontés suite à la suppression inattendue des heures sup.



Il nous revient qu’ils ont eu la désagréable surprise de constater cette suppression injustifiée à l’actif de leurs supérieurs.

«Nous passons le plus clair de notre temps avec les prisonniers. Ils nous arrivent même de monter la garde pendant plusieurs jours d’affilée compte non tenu d’autres sacrifices. Je peux dire que nous partageons le quotidien avec les prisonniers. Et, nous faisons l’impossible pour qu’ils ou elles soient bien traités. Et, vous conviendrez avec moi que l’un des principes fondamentaux du droit international et de toutes les dispositions internationales qui s’appliquent au traitement des prisonniers est que ce traitement doit être humain et doit respecter la dignité́ et les droits inhérents à la personne humaine. Bref, nous nous sacrifions de jour comme de nuit et ce, au péril de nos vies. Pourquoi couper nos heures sup ? » fulmine un maton sous le sceau de l’anonymat.



Nous avons beau tenté de joindre la direction de l’administration pénitentiaire aux fins de recueillir leur version sur la suppression des heures sup. En vain.

N’empêche, nos colonnes leur sont ouvertes.









