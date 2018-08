Sur les traces de Macky, Hadjibou Soumaré réunit ce samedi son task-force...Révélations sur la liste des "leaders" cooptés

Dans le mille! Nous avions vu juste en écrivant que Soumaré allait commencer ses activités politiques en organisant la Conférence des leaders. Eh bien, pour reprendre ce termes fort usité par Wade, dakarposte tient de ses réseaux de renseignements que ce candidat déclaré a fini de convoquer une réunion.



Aux dernières nouvelles, ce conclave dite Conférence des Leaders est prévue sauf revirement ce samedi 1er septembre 2018 à son siège sise à Yoff.



Comme nous l'écrivions, ce forum politique regroupera des sommités en provenance de toutes les familles politiques. De grosses huiles qui avaient souscrit aux idéaux de ... l’Apr (vous n'avez pas la berlue!) y sont attendues dont des Directeurs généraux, des proches de ministres, des hommes d’affaires, des membres de la société civile et des acteurs de la société civile. C’est dire que parmi ses alliés, beaucoup vont déserter les rangs de Macky Sall –pour ne pas dire qu’ils vont le trahir- pour aller soutenir Hadjibou Soumaré.



Dakarposte, qui a fouiné sait que Amar Lo, qui n'est autre que le maire de Sagatta a rejoint Hadjibou Soumaré, le jeune responsable politique de l'APR à Dakar Plateau , proche de Aminata Tall, en l'occurrence Mohamed Diallo est annoncé dans les rangs. Ce dernier aurait quitté la mouvance Présidentielle pour mettre sur orbite son parti dénommé URV.

Aussi, avons-nous pu glaner qu'hormis l'ancienne ministre sous Wade (Ngoné Ndoye) et Ameth Tidiane Wone surnommé "oraison funèbre", l'une des pièces maitresses de l'ASC Pikine, nous voulons Mamadou Guèye, Khouraïchi Thiam édile de Makacoulibantang feront partie de cette réunion. Du moins, sauf revirement.



Après cette Conférence des leaders, une conférence de presse aura lieu avec comme invités spéciaux, de grands noms de la presse étrangère.



L’étape suivante consistera en une grande tournée nationale qui concernera le conduira dans tous les coins et recoins du pays. Il s’agira d’une tournée au pas de charge qui doit se terminer bien avant l’ouverture officielle de la campagne électorale, donc une tournée quasi imminente.



A y regarder de près, Hadjibou Soumaré est en train de rééditer le schéma tracé par Macky Sall lorsque ce dernier prenait son courage à deux mains pour affronter Wade.



Les mêmes démarches produiront-elles les mêmes résultats ? Le temps jugera