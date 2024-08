Suspension de la parution des quotidiens Stades et Sunu Lamb : 20 journalistes et techniciens des médias envoyés en chômage

Mauvaise nouvelle pour ces sénégalais qui se réveillaient le matin pour prendre bonne lecture des quotidiens Stades ou Sunu pour une dose matinale. Le groupe Africom a sorti un communiqué pour faire part de ses difficultés. «Le groupe de presse « Africaine Communication Édition » (AFRICOME SAU) informe de la suspension de la parution des quotidiens Stades et Sunu Lamb sur support papier depuis le samedi 3 août 2024…Si ces quotidiens ont innové dans le traitement de l’information sportive, cela n’aurait été possible sans des centaines de journalistes et techniciens des médias, qui ont été formés à l’ »école Stades ». Avec la fermeture de Stades et Sunu Lamb, ce sont malheureusement 20 journalistes et techniciens des médias qui ont perdu leurs emplois depuis le 31 juillet 2024. Dans les prochains jours, une seconde vague de licenciements va concerner le personnel technique et administratif. Cette crise économique et sociale n’est pas propre à AFRICOME et les entreprises sénégalaises du secteur des médias risquent de tomber comme des mouches….En effet, la presse sénégalaise connaît une crise sans précédent depuis une décennie, crise exacerbée par le Covid-19 et la guerre en Ukraine. Aujourd’hui, les médias sénégalais évoluent dans un environnement très hostile, marqué par la pression fiscale, l’absence de loi sur la publicité, un financement à des taux prohibitifs, l’inexistence de fonds pour la digitalisation des médias nationaux… Avec la suspension de Stades et Sunu Lamb, AFRICOME attend un environnement plus propice pour le développement des médias au Sénégal, pour continuer à assurer sa mission de service public dans le domaine du sport… », lit-on à travers le document.































































Actusen.sn