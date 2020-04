TAMBACOUNDA : L’AGENT DE SANTÉ TESTÉ POSITIF N’A PAS CONTAMINÉ SA FAMILLE

L’agent de santé, en service à l’hôpital régional de Tambacounda, testé positif, le 26 avril dernier, n’a pas contaminé les membres de sa famille. C’est ce qui ressort des résultats des prélèvements effectués et envoyés à Kolda, selon le médecin chef de la région. Ce dernier renseigne que les recherches se poursuivent pour l’identification de tous les cas contacts avec l’agent en question.



Ce mardi, la région de Tambacounda n’a pas enregistré de nouveaux cas dans le bilan livré par le ministère de le Santé et de l’Action sociale, rapporte le correspondant d’iRadio. Depuis le 2 jusqu’au 26 avril 2020, la région a comptabilisé cinquante-neuf (59) cas positifs au Covid-19 dont cinquante-huit (58) dans le département de Goudiri et un (01) cas dans la ville de Tamba. Sept (07) patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Actuellement, ce sont cinquante-deux (52) patients qui sont hospitalisés au centre de traitement.



Emedia.sn