TDS-SA : Les délégués alertent sur une crise de gouvernance

La Société télédiffusion du Sénégal (TDS-SA), chargée de la Télévision numérique terrestre (TNT), traverse une zone de turbulences. Le collège des délégués de l'entreprise a publié un communiqué dans lequel il dénonce une série de pratiques managériales jugées préoccupantes, susceptibles de compromettre la stabilité et la pérennité de ce fleuron technologique national.



Alors que le Premier ministre Ousmane Sonko a récemment appelé les institutions publiques à la sobriété budgétaire et à la rationalisation des dépenses, la direction de la TDS-SA est pointée du doigt pour avoir effectué un déplacement coûteux en France.

Selon les délégués, « ce voyage de plusieurs jours impliquant la directrice générale, son adjoint et deux collaborateurs aurait pu être assuré par un seul représentant », évitant ainsi des frais estimés à plusieurs millions.





Infrastructures dégradées et signal fragile

Les délégués rappellent que la TNT souffre déjà d'une dégradation continue de ses infrastructures : centres émetteurs vétustes, signal inaccessible dans plusieurs zones du pays, qualité de diffusion compromise. Dans ce contexte, ils jugent incompréhensible que la direction ait laissé l'entreprise sans pilotage pour un déplacement simultané de ses deux principaux responsables. « Ce qui contrevient aux bonnes pratiques de gestion d'une entreprise », souligne le communiqué.



Le communiqué met en lumière des pratiques assimilées à du népotisme : nominations jugées clientélistes, promotions accordées à des profils ne remplissant pas les critères requis, attribution irrégulière de véhicules et chauffeurs de service, augmentations salariales ciblées.

Les délégués dénoncent également « une communication trompeuse sur les ressources humaines », évoquant « plus de 40 nouvelles nominations » qui seraient en réalité de simples reconductions.

Dans un contexte marqué par des contentieux avec EXCAF TELECOMS et d'anciens agents, le poste de directeur des affaires juridiques demeure vacant, exposant l'entreprise à des risques supplémentaires.

Par ailleurs, des licenciements et sanctions sans respect des procédures auraient contribué à détériorer le climat social, accentuant les tensions internes. « Une détérioration significative du climat social expose la TDS à des condamnations pécuniaires susceptibles d'aggraver sa situation financière », avertissent les délégués.





Appel à un audit urgent

Le collège des délégués estime que la direction actuelle souffre d'un déficit de leadership et d'une absence de vision stratégique, laissant la TDS-SA en marge des grands rendez-vous du numérique national. Ils appellent le conseil d'administration et les autorités de tutelle à diligenter un audit approfondi afin de restaurer un climat apaisé et de recentrer l'entreprise sur ses priorités stratégiques.

« La préservation de ce fleuron technologique national nécessite une intervention immédiate des autorités », alerte le communiqué.



































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