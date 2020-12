TER, Autoroutes, Ports: Macky dévoile ses grands projets pour 2021

Selon lui, « en 2020, neuf (9) projets routiers ont achevés sur un linéaire de 425 de routes revêtues avec leurs ouvrages connexes, ponts et auto-ponts en plus des pistes rurales dont le réseau sera densifié dans le cadre de la seconde phase du PUDC.

«Concernant les infrastructures portuaires, les travaux du port vraquier Bargny Sendou se poursuive. Je suis également heureux d’annoncer qu’après 3 années de négociations, nous avons conclu avec notre partenaire stratégique, des accords relatifs à la construction du méga projet de port de futur à Ndayane sur 1200 hectares. Il s’agit du plus gros investissement privé de l’histoire du sénégal. Il s’agira également du plus grand port multifonctionnel de l’afrique de l’ouest avec un tirant d’eau de 18 m. L’Etat sera actionnaire dans la société concessionnaire. Une fois achevé, ce projet à forte intensité de main d’œuvre contribuera à décongestionner Dakar et attirera d’autres investisseurs au sein de la zone économique spéciale.», s’est également réjouit le chef de l’Etat. «En dépit de la conjoncture économique difficile, nous poursuivons l’effort de transformation structurelle de notre pays par la réalisation de projets d’infracteurs indispensables à notre marche vers l’émergence. Grace aux investissements massifs de ces dernières années, notre pays figure dans le top des pays qui ont le meilleur réseau routier et autoroutier africain.», a d’abord souligné le chef de l’Etat.Selon lui, « en 2020, neuf (9) projets routiers ont achevés sur un linéaire de 425 de routes revêtues avec leurs ouvrages connexes, ponts et auto-ponts en plus des pistes rurales dont le réseau sera densifié dans le cadre de la seconde phase du PUDC.Le président de la République ajoute : « aujourd’hui, notre pays compte 221 Km d’autoroutes. En 2021, nous lancerons les chantiers de l’autoroute Mbour, Fatick, Kaolack sur 100 km. Il sera suivi du projet d’autoroute Thiès, Tivaouane, Saint Louis sur 167 KM. Le chantiers de bus Transit rapide entre Guediawaye et Dakar progresse et la VDN sera prolongé jusqu’à Diamnadio.».S’agissant des infrastructures ferroviaires, le chef de l’Etat a annoncé que le Train express régional sera mis en service en 2021. Sur ce point il a également révélé que le second tronçon sur l’axe Diamnadio AIBD est en phase avancé de préparation.Macky Sall affirme avec conviction que la réhabilitation du chemin de fer Dakar –Tamba qui débutera en 2021, fera revivre et prospérer toute les activités liées au transport de masse des personnes et des biens par voie ferroviaire.«Concernant les infrastructures portuaires, les travaux du port vraquier Bargny Sendou se poursuive. Je suis également heureux d’annoncer qu’après 3 années de négociations, nous avons conclu avec notre partenaire stratégique, des accords relatifs à la construction du méga projet de port de futur à Ndayane sur 1200 hectares. Il s’agit du plus gros investissement privé de l’histoire du sénégal. Il s’agira également du plus grand port multifonctionnel de l’afrique de l’ouest avec un tirant d’eau de 18 m. L’Etat sera actionnaire dans la société concessionnaire. Une fois achevé, ce projet à forte intensité de main d’œuvre contribuera à décongestionner Dakar et attirera d’autres investisseurs au sein de la zone économique spéciale.», s’est également réjouit le chef de l’Etat.

Dans son traditionnel discours à la nation du 31 Décembre, le chef de l’Etat Macky Sall a annoncé une batterie de projets d’infrastructures routières, ferroviaires et portuaires à réaliser en 2021. Il s’agit La construction de l’autoroute Mbour Kaolack sur 100 Km, et celle reliant Thies Tivaouane et Saint Louis sur 167 KM, la construction du plus Grand du plus grand port multifonctionnel de l’Afrique de l’ouest et la mise en servir du Ter.